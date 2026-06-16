Спорт и производство – рука об руку!

Фото: Ирина СИМОНОВА

Объединенная профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия, организовавшая соревнования, посвятила самое масштабное спортивное торжество 2026 года Дню России и единству многонационального российского народа.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Первый этап Спартакиады начался с яркой церемонии открытия на стадионе «Локомотив» города Котельниково. Все участники исполнили гимн Российской Федерации. Затем к спортсменам и болельщикам с напутственными словами обратились генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев и председатель объединенной профсоюзной организации Ольга Косарева.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На празднике спорта каждому нашлось занятие по душе. Организатор подготовил занятия с креативным аниматором и пенные игры для детей, деревянные игровые столы для семейного досуга, танцевальные номера детских хореографических ансамблей и захватывающее шоу велосипедистов «ВЕСПЕР».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Перед началом соревнований честной борьбы и ярких результатов коллегам пожелал генеральный директор Сергей Ширяев: «На производстве мы каждый день сталкиваемся с вызовами. И в спорте, и в жизни сложности преодолевает тот, кто умеет работать в команде и упорно добиваться цели. И пусть не каждый уйдёт с медалью. Но энергия, здоровье и гордость за команду останутся с нами навсегда!».

Фото: Ирина СИМОНОВА

В течение дня атлеты предприятия в составе десяти команд соревновались в трех дисциплинах: мужском и женском пляжном волейболе, мужском и женском дартсе и эстафете «Спортивные семьи».

Фото: Ирина СИМОНОВА

На стадионе одновременно царили дух соперничества и атмосфера взаимной поддержки. Спортсмены старались показать наилучшие результаты, а болельщики взволнованно наблюдали игру весь день.

Фото: Ирина СИМОНОВА

По итогам первого дня Спартакиады лучшими в мужском волейболе стали сотрудники Рудника, второе место у команды Дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам. Совсем немного серебряным призерам уступили спортсмены команды «Корпоративный щит».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Не менее яркие результаты показали женские волейбольные сборные. Первое место судьи заслуженно отдали команде Цеха погрузки готовой продукции и подготовки производства. Чуть менее впечатляющие результаты показали девушки Рудника, третье место у сборной «Корпоративный щит».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Самым метким в дартсе стал Алексей Коновалов из команды «Корпоративный щит», второе место у Дмитрия Хохлачева из «Корпоративного щита», почетное третье место занял Иван Григорьев из Дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам. В женском дартсе абсолютным победителем названа Лейла Иконникова. Людмила Шамшур заняла второе место, бронзовым призером стала Мария Шестакова.

Больше всего болельщиков собрала семейная эстафета. Судьям пришлось нелегко, ведь разрыв в результатах команд составлял буквально десятые доли секунд! Тем не менее семья Кротиковых из Цеха погрузки готовой продукции и подготовки производства показала самое короткое время прохождения дистанции и лучшие результаты. Совсем немного отстали от лидера члены семьи Хижняк из рудника. Семья Коноваловых из команды «Корпоративный щит» заняла третье место.

«Спорт — это не только физическая форма, но и сила духа, умение работать в команде, преодолевать трудности и поддерживать друг друга. Именно эти качества мы развиваем и на производстве, и на спортивной площадке», — отметила председатель профсоюзной организации Ольга Косарева.

Организаторы уверены: Спартакиада станет не только ярким спортивным событием, но и важным элементом корпоративной культуры, укрепляющим здоровье, дружбу и командную сплоченность коллектива ЕвроХим-ВолгаКалия.