Конец эпохи: в Волгограде закрывают легендарный фитнес-клуб «Волгафит»

Известный фитнес-клуб закрывается. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде объявили о закрытии с 1 июля 2026 года одного из самых известных и любимых фитнес-клубов города — «Волгафит». Эта новость стала настоящим шоком не только для многочисленных посетителей, но и для всего тренерского состава, сообщает сайт volgograd.kp.ru. История «Волгафита», длившаяся больше двух десятилетий, подходит к своему завершению.

Как подтвердили администраторы заведения, клуб действительно прекращает свою работу с 1 июля. Для клиентов, у которых остались занятия по абонементам, руководство обещает вернуть деньги. Однако для сотрудников ситуация гораздо сложнее. Весь коллектив активно ищет новое место работы, обзванивая другие фитнес-клубы города.

Пока что информации о будущем помещения немного. По неподтвержденным данным, на знакомом всем горожанам месте, где долгие годы процветал «Волгафит», уже через несколько месяцев может открыться новый спортивный зал. Однако точных сроков или деталей пока нет.

Для многих волгоградцев «Волгафит» был не просто тренажерным залом, а настоящим центром притяжения, местом встреч, развития и здоровья. Особенно остро это ощущают те, кто посвятил клубу годы своей жизни.

- К сожалению, клуб закрывается, нас всех увольняют. Пишем этот пост с тяжелым сердцем, но с огромной благодарностью. Мы здесь проработали 21 год, и это не просто цифра. Это целая жизнь, - пишут сотрудники. - Это был наш второй дом, любимое место, любимые люди. Факт закрытия клуба для нас – это шок. Мы узнали об этом неожиданно.

История «Волгафита» тесно связана с центральной частью Волгограда. Клуб работал в здании речного порта с 2004 года, став за это время неотъемлемой частью спортивной жизни города.

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