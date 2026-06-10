Связал, избил палкой и протащил вниз с пятого этажа: волгоградские волонтеры рассказали о судьбе овчарки после издевательств хозяина

Собаку удалось спасти. Фото: приют "Хвостатый дом".

В Ворошиловском районе Волгограда мужчина зверски избил породистую собаку прямо в подъезде общежития, но благодаря смелости очевидца и усилиям волонтеров, животное чудом выжило, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на приют «Хвостатый дом». Зоозащитники рассказали, как складывается судьба собаки.

Инцидент произошел средь бела дня в одном из общежитий. 20-летняя девушка-соседка услышала из-за двери душераздирающие вопли. Выйдя в подъезд, она увидела страшную картину: ее сосед беспощадно избивал собаку палкой. Мужчина, явно находясь в неадекватном состоянии, связал животное, а затем начал тащить его по лестнице с пятого этажа за задние лапы. Собака истошно кричала от боли. На просьбы девушки остановиться агрессор не реагировал, продолжая свою жестокую расправу.

Девушка не смогла пройти мимо. Она вызвала помощь, и благодаря ее звонку собака, которую назвали Ярой, получила шанс на спасение. Ее нашли в подъезде в луже собственной крови, в ужасном состоянии, но живой.

При поступлении в ветеринарную клинику состояние Яры было крайне тяжелым. Врачи диагностировали множественные ушибы, сильное кровотечение из носа и политравму – это когда у животного одновременно несколько тяжелых повреждений. Такое состояние требует интенсивного лечения и может привести к летальному исходу. К счастью, Яра выжила.

Сейчас немецкая овчарка постепенно адаптируется в приюте. Девочки-волонтеры, которые ухаживают за ней, уже смогли наладить контакт: гладят ее, общаются. Однако последствия пережитого дают о себе знать: Яра еще очень осторожна, разрешает всем заходить в вольер, но взаимодействовать готова не со всеми, а кушает только в полном одиночестве.

- Сложности после всего случившегося безусловно есть, но они все исправляются, нужно только время, любовь и забота, – говорят волонтеры.

Тем временем, стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств случая жестокого обращения с животным.