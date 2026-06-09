Цифровой двойник редактора пишет биографии и обрабатывает фото киноактеров для Wink

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Цифровой двойник редактора быстро заполняет ранее пустовавшие ячейки на страницах фильмов и сериалов в Wink. Агент-редактор повышает качество пользовательского опыта, релевантность поисковой выдачи и эффективность рекомендательной системы.

В библиотеке онлайн-кинотеатра Wink свыше 80 тыс. наименований различного видеоконтента, созданного в разных странах и в разное время — от черно-белых кинофильмов до современных блокбастеров и сериалов. Если по новинкам каталога вся нужная информация вносится в карточку контента своевременно, то данные о тысячах фильмов, вышедших 15–20 и более лет назад, нередко бывает неполной.

Когда пользователь открывает страницу фильма или сериала в Wink, он видит не просто список имен, а качественные, единообразно оформленные фотографии съемочной группы, а также биографии и фильмографию актеров, режиссеров, продюсеров и других участников процесса. Это помогает быстрее ориентироваться в каталоге, узнавать любимых актеров или режиссеров и находить новый интересный контент.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Олег Никитин, директор по технологиям и продуктам онлайн-кинотеатра Wink: «Для создания ИИ-редактора мы использовали самые продвинутые решения по обработке разрозненных данных и изображений. Иногда в работу попадают снимки очень плохого качества: сделанные в неподходящей обстановке, с прищуром или в солнцезащитных очках, с размытыми из-за движения очертаниями, посторонними людьми или предметами в кадре, иногда это просто кадры с кинопленок. Наши технологии умеют проводить слепую реставрацию лица на базе 68 контрольных координат, которые попиксельно дорабатывают снимок до нужных параметров — крупное лицо, нейтральный фон, без очков и дефектов или артефактов съемки. Мы разработали собственный алгоритм обработки естественного языка, который досконально проверяет, что на фото именно актер Иванов, а не другой человек с аналогичным ФИО. Точно такую же многоступенчатую проверку проходит биография персоны, в которой остаются только подтвержденные из нескольких доверенных источников данные и которая пишется по редакционному стандарту Wink. Все эти шаги повышают качество цифрового опыта для наших клиентов».

Весь процесс рассчитан на работу ИИ-редактора без участия человека. Агент обучен проводить полный цикл работы с фотографиями и текстами — от поиска до финишной обработки для публикации на странице контента:

интеллектуальный поиск: агент обращается к нескольким открытым источникам, подтверждая соответствие найденного изображения конкретному человеку по совокупности данных (ФИО, дата рождения, профессия, фильмография); ранжирование и отбор: каждая найденная фотография проходит оценку релевантности (степень совпадения изображения, приоритетность источника) и из них формируется список лучших кадров для обработки; обработка с помощью компьютерного зрения: выравнивание лица по линии глаз, масштабирование, центровка, нормализация фона, сглаживание артефактов; при необходимости применяется интеллектуальный апскейл до четырехкратного увеличения разрешения; автоматический контроль качества: обработанное изображение проходит многоступенчатую проверку и получает оценку (при низкой оценке фото отбраковывается); самокоррекция: если первые обработанные изображения не проходят контроль качества, агент не останавливается — он берет в работу следующую группу фотографий, повторяет цикл обработки и при необходимости применяет дополнительные инструменты (удаление проблемных элементов, нормализация фона, апскейл) и проходит повторную проверку.

Работа ИИ-редактора Wink базируется на ансамбле нескольких независимых нейросетей, представленных в «Нейрошлюзе» (ИИ-продукт «Ростелекома») и работающих на вычислительных мощностях «Турбо Облака» для технологий искусственного интеллекта (GPU). Каждая из привлеченных нейросетей специализируется на конкретной задаче, передавая результат по цепочке. Все модели прошли глубинное обучение под специфические требования поиска лиц и обработки биографических данных.

Наталья Мусорина, директор по взаимодействию с клиентами и поставщиками ИИ-решений ИТ-блока «Ростелекома»: «Запуск ИИ-редактора — отличный пример того, как синергия между командами Wink и "Ростелекома" создает эффективные решения, которые было бы сложно реализовать поодиночке. Коллеги из Wink глубоко понимают потребности своих пользователей и специфику работы с контентом, а наши специалисты по искусственному интеллекту обладают экспертизой в построении сложных ансамблей нейросетей. На стыке этих компетенций родился новый агент, который полностью автономно — от поиска исходных данных до финальной публикации — решает задачу, ранее отнимавшую огромное количество времени у редакторов. При этом качество не просто сохраняется, а растет за счет многоступенчатой верификации и механизма самокоррекции. Принципиально важно, что это не разовая интеграция, а модель совместной работы, которую мы намерены масштабировать. Будем и дальше выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы экспертиза и ИИ-технологии "Ростелекома" максимально быстро превращались в реальную ценность для всех активов группы компаний».

В конце 2025 года Wink представил «Агента развлечений», который с помощью ИИ помогает пользователям найти подходящий контент по множеству критериев. Совместная работа с ИИ-редактором позволит «Агенту развлечений» повысить скорость и качество персональных рекомендаций, а также предоставление детализированной информации об актерах и других участниках съемок по запросу клиента. Таким образом, новый вариант применения ИИ-технологий повысит уровень удовлетворенности пользователей и сделает процесс выбора кино и сериалов более эффективным. Это особенно важно, так как согласно исследованиям, чем дольше зритель ищет нужный контент, тем меньше шансов, что он перейдет к реальному просмотру.

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388