Памятник Александру Невскому перенесут ближе к храму в центре Волгограда

Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор окончательно утвердили новое место для памятника. Фото: пресс-служба АВО.

12 июня 2026 года в Волгограде определили новое, символичное место для памятника Александру Невскому. По предложению епархии, монумент перенесут с проезжей части ближе к храму. Этот значимый вопрос, а также ход реализации совместных проектов на территории региона, рассмотрели сегодня на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Памятник теперь расположится на территории Александровского сада прямо у храма. Он будет полностью виден с главной площади города, создавая единый архитектурный ансамбль.

- Обсудив вопрос с Владыкой Феодором, мы предварительно определили ряд мест, где потенциально мог располагаться памятник Александра Невского. И сегодня окончательно приняли совместное решение, что памятник будет располагаться на этой территории, — отметил губернатор Андрей Бочаров, подчеркивая важность диалога и консенсуса.

Глава региона заверил: перенос монумента осуществят с участием его создателей. Работы начнут в самое ближайшее время и планируют завершить до конца текущего года, чтобы горожане и гости Волгограда могли видеть обновленный облик знакового места.

Такое решение — часть большой работы Волгоградской области по сохранению духовного и культурно-исторического наследия. Регион активно реализует множество проектов в этом направлении. По совместной программе с Русской православной церковью обновляют храм Всех Святых на Мамаевом кургане, проводят работы в храме Иоанна Кронштадтского. Также прорабатывают вопросы развития Казанского собора.