Александр Медков исполнил "Калинку". Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июня 2026 года в Волгограде свой 100-летний юбилей празднует участник Великой Отечественной войны Александр Медков. Бодрости и энергичности фронтовика восхищаются и завидуют и бумеры, и поколение Х, и миллениалы: еще в мае Александр Васильевич участвовал в легкоатлетическом забеге, и это он делает регулярно. Каждое утро он начинает с зарядки. А сегодня он принимает поздравления в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и, конечно же, вышел на сцену и сплясал "Калинку" с казачьим ансамблем.

поздравить ветерана пришли военнослужащие Роты почетного караула, которые несут службу на Мамаевом кургане. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед панорамой для юбиляра выступила Рота почетного караула: военнослужащие устроили для ветерана показательные выступления. Александра Васильевича пригласили в актовый зал, где на экране показали видеосюжет о его жизни. А потом на сцену вышел сам именинник - не за грамотами, а чтобы зажигательно станцевать на сцене.

Александр Медков дожил до 100 и останавливаться не собирается! Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ну какой молодец, Александр Васильевич!, восхищались все, кому посчастливилось пожать руку ветерану в праздничный день.

100-летний фронтовик в Волгограде зажигательно станцевал "Калинку" в свой вековой юбилей

Для ветерана выступила рота почетного караула. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздравить приехал Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Медков – один из трех ветеранов, участвовавших в параде 9 мая 2026 года в Волгограде. Он каждый год поднимается на Мамаев курган, посещает все торжества в День Победы.

Александр Медков на параде 9 мая 2026 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фронт он ушел в 17 лет. Служил на спецпоезде, восстанавливал железные дороги в прифронтовой полосе. Был снайпером, разведчиком, минометчиком. Участвовал в освобождении Донбасса, Горловки в составе 3-го Украинского фронта, после был на войне с Японией. В 1944 году получил тяжелое ранение под Кривым Рогом. Чтобы не остаться инвалидом, начал заниматься спортом, восстанавливаться.

Каждый день Александр Медков занимается спортом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конечно, после 90 главный вопрос, который задают Александру Медкову все без исключения – в чем секрет его долголетия.

- Я молод душой и не чувствую старость. Секрет прост: правильное питание, физическая нагрузка и доброта в сердце, - каждый раз отвечает фронтовик.

Александр Медков награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

Для ветерана выступила рота почетного караула. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздравить приехал Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Медков наблюдает за выступлением военнослужащих. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздравить Александра Медкова собрался полный зал. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

День рождения организовали не за столом, а в музее "Сталинградская битва". Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП