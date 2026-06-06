Болельщики пришли на матч очень заряженные. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Спасибо за поддержку, самые лучшие в мире болельщики», обратилась к волгоградцам сборная России по футболу, прощаясь с Волгоградом. В субботу в 11.00 чартером «Аэрофлота» футболисты улетели в Москву, оставив волгоградцам множество приятных воспоминаний о футбольном празднике, который прошел 5 июня 2026 года на «Волгоград Арене». Сборная России всухую обыграла команду из Буркина-Фасо, зрители увидели 3 ярких гола. Смотрим самые лучшие кадры с матча и фотографии самых преданных болельщиков.

Карпин отметил, что волгоградцы болели очень зажигательно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футболисты сказали, что им было очень приятно играть для таких болельщиков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Лично я бы приехал еще раз, - сказал Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции в ответ на вопрос, приедет ли сборная в Волгоград еще. – Много болельщиков пришло, болели зажигательно.

Мы сфотографировали весь стадион. Нашли себя на фото? Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

А вот своих футболистов главный тренер российской сборной не только не похвалил, но даже пообещал наказать.

Наша сборная в этом матче явно перепрыгнула соперников. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный тренер считает, что футболисты сборной России могли играть и лучше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вы не увидели заряженности, вы сами ответили на свой вопрос, - сказал Карпин, который остался не доволен игрой команды во втором тайме. - Проблема в нас, и решать ее нужно разговорами. Или бить.

Вышел на поле и новичок сборной Амир Ибрагимов из молодежки "Манчестер Юнайтед". Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наш капитан Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Команда Буркина-Фасо тоже улетела из Волгограда днем 6 июня. Футболисты полетели в Минск через Москву на игру с белорусской сборной. Конечно, результат матча был не тот, которого ожидала сборная, но в целом гости остались довольны приемом в Волгограде, смогли провести практически полноценные сборы на натуральном газоне, который им предоставил ушедший в отпуск «Ротор».

Футболисты Буркина-Фасо оказались сильным и интересным соперником. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гостям понравились условия в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Болельщики еще долго будут пересматривать сотни фото и видео в телефоне. На матч многие пришли, как на праздник: в шарфах, с флагами, в кокошниках. Сделали аквагрим. И, конечно, болели очень громко. Потрясающую атмосферу отметили все игроки.

Волгоградцы болели зажигательно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы болели зажигательно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В Волгограде очень приятно играть, всегда полные трибуны. Город живет футболом. Круто! Приятно очень было для них играть, - сказал автор третьего гола в ворота Буркина Фасо, защитник сборной России Илья Вахания.

На поле посчастливилось выйти многим волгоградским ребятам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На поле посчастливилось выйти многим волгоградским ребятам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ходят слухи, что в Волгограде может пройти матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», но эту информацию официально РФС пока не подтвердил. В любом случае волгоградцы будут очень рады большому футболу. В нашем городу уговаривать болельщиков прийти на матч долго не нужно.

Сводный хор детей исполнил гимн России. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сводный хор детей исполнил гимн России. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На футбол шли в том числе из-за яркого шоу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На футбол шли в том числе из-за яркого шоу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фонарики зажгли 40 тысяч зрителей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП