Под Волгоградом судят чиновника, который отработал на месте 142 дня за семь лет

Чиновник постоянно был в разъездах и держал юридическую компанию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У бывшего заместителя главы Новониколаевского района Волгоградской области Сергея Белова была работа мечты и график, которому позавидует любой. По версии следователей, он работал чиновником в администрации, но в рабочее время постоянно был в разъездах по личным делам. Плюс зарабатывал юридической практикой. Сейчас чиновника обвиняют в мошенничестве и якобы незаконном получении 5,2 миллиона рублей зарплаты за семь лет. Согласно данным биллинга телефона, замглавы появлялся на месте за это время всего 142 дня.

Уголовное дело рассматривает Новониколаевский районный суд. Следующее заседание пройдет 22 июня. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело на Белова завели по материалам прокурорской проверки в июле 2025 года. Ему грозит до 10 лет колонии и крупный штраф. Кроме того, 17 июня в суде будут слушать дело об изменении формулировки увольнения Белова.

- Установлено, что заместитель главы Новониколаевского муниципального района Сергей Белов в период замещения должности муниципальной службы осуществлял деятельность по оказанию юридических услуг гражданам и организациям посредством коммерческой фирмы «ЮК Белов и партнеры», - сообщили в прокуратуре Волгоградской области. - При этом мужчина фактически трудовую деятельность в качестве заместителя главы района не осуществлял, постоянно проживал и работал на территории города Волгограда, получив заработную плату из бюджета муниципалитета в размере более 3,5 миллиона рублей.

Сам экс-чиновник вину не признает и заявляет, что его работа с июля 2018 года по март 2025-го носила разъездной характер. Так что в кабинете он не появлялся по делу. К тому же начальство его работой было довольно. После Белов уволился из администрации и отдал все время юридической компании. Вскоре после этого его и задержали.

Уголовным делом прокуратура не ограничилась. Сначала в суд подали иск об обращении в пользу государства незаконных доходов чиновника-бизнесмена. В итоге с Белова взыскали более 10 миллионов рублей. Приговора он дожидается в СИЗО.

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