Андрей Бочаров подвел предварительные итоги работы региона на ПМЭФ-2026

Волгоградскую делегацию на ПМЭФ возглавляет губернатор. Фото: АВО

Волгоградская делегация с губернатором Андреем Бочаровым во главе продолжает работу на ПМЭФ-2026. За три дня на форуме регион подписал пять соглашений, присоединился к международному меморандуму и получил высокую оценку инвестиционного климата от АСИ. Также глава региона принимает участие в пленарном заседании, где выступит президент.

- У Волгоградской области есть дополнительная возможность сверить планы своего стратегического развития. Это очень важно, чтобы реализовать наши масштабные планы, - прокомментировал работу на ПМЭФ Андрей Бочаров.

Делегация Волгоградской области на ПМЭФ 2026 провела десятки встреч. Представители региона обсудили вопросы энергетики, транспортной и газовой инфраструктуры, проекты развития. Среди подписанных документов - соглашение с «Ростелекомом» о сотрудничестве в области технического и экономического развития.

Вопросы развития экономики, внедрение цифровых сервисов и партнерских программ для ветеранов боевых действий и их семей обсудил губернатор с председателем ПСБ Петром Фрадковым.

Сотрудничество и побратимские отношения между Волгоградом и Витебском глава региона проработал с председателем Витебского областного исполкома Александром Рогожником.

Дальнейшее развитие Котельниковского ГОКа и совместные бизнес и социальные проекты губернатор обсудил на встрече с гендиректором компании «ЕвроХим» Игорем Нечаевым.

Кроме того, Волгоградская область впервые вошла в топ-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, который ежегодно рассчитывает Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с бизнес-объединениями. За год регион поднялся в общем рейтинге на восемь позиций; по направлению «Недвижимость» - сразу на 12, «Инженерные сети и коммуникации» - также на восемь. По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, Волгоградская область вошла в число лидеров по динамике.

«Регионы продолжают сокращать административные барьеры, - отметила на ПМЭФ Светлана Чупшева. - Лучше стали показатели по подключению к инженерной инфраструктуре, регуляторным процедурам и недвижимости. Например, в Волгоградской области время получения в аренду земельных участков сократилось на 15 рабочих дней, сроки получения разрешения на строительство – на 26 рабочих дней, а подключение к газопроводу занимает на 42 рабочих дня меньше, чем годом ранее».

Главным результатом совместной работы с АСИ стал рост инвестиций в основной капитал. В Волгоградской области их объем вырос с 291,4 миллиарда рублей в 2023 году до 398,6 миллиарда в 2025-м.

Владимир Путин на пленарном заседании также отметил Волгоградскую область в числе лидеров по динамике улучшения показателей состояния инвестклимата.

«ПМЭФ дает возможность посмотреть место региона в структуре экономики страны и принять дополнительные решения, - подытожил Андрей Бочаров. - Несмотря на все сложности, Волгоградская область является надежным партнером для компаний, которые реализуют проекты на территории региона. Мы также продолжим сотрудничество с институтами развития, в том числе с АСИ, ВЭБ.РФ, с нашими финансовыми партнерами - Сбером, ПСБ, чтобы реализовать все наши планы».