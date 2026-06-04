«Подобрать шипы и все»: Сборная России протестировала газон «Волгоград Арены»

Игроки испытали газон "Волгоград Арены". Фото: РФС.

В четверг вечером игроки двух национальных сборных вышли на поле «Волгоград Арены» в преддверии матча Россия – Буркина Фасо. Футболисты провели предматчевые тренировки, а заодно протестировали газон. Год назад он был в удручающем состоянии. Сегодня главный тренер Валерий Карпин и братья Миранчуки назвали его почти идеальным. Как отметили игроки, состояние поля точно не может быть отмазкой в случае неудачи.

- Спросите у футболистов. По мне, идеальное. Но мне на нем не играть, - ответил на вопрос о качестве газона Карпин.

- По мне, мягковато. Но в целом, мяч идеально катится. В целом, я думаю, что не должно быть каких-то проблем. Подобрать шипы и все, - прокомментировал Антон Миранчук.

Кто из игроков выйдет в стартовом составе, пока секрет, но совершенно точно команде не поможет Константин Тюкавин.

- Вероятность, что мы увидим Тюкавина, нулевая. Две недели он пропустил. Два дня назад начал тренироваться. Он функционально не готов, - прокомментировал Валерий Карпин. По поводу Ибрагимова вероятность того, что завтра дебютирует, высокая.

Алексей Миранчук презентовал капитанскую повязку, на которой изображена Родина-мать и собор Александра Невского. 5 июня сборная России намерена биться за победу. Несмотря на то, что у всех игроков накопилась усталость в конце клубного сезона, мотивации на предстоящий матч хватает.

Сборная России показала капитанскую повязку на матч 5 июня. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Головой все прекрасно понимают, что еще не конец, и думать о песке или о море рановато, - объяснил Алексей Миранчук.

- Понятно, что Буркина-Фасо не звучит, как Египет, по рейтингу ФИФА они ниже статусом, ниже местом. Но добротная, хорошая, африканская, добротная команда. Сможем мы их прессинг преодолеть или нет, это вопрос к нам. Надеюсь и уверен, что будет интересная игра для нас, - заявил Карпин перед игрой.

Команда Буркина-Фасо провела в Волгограде уже 5 дней. По словам главного тренера сборной, единственное, что они увидели в Волгограде, это отель и стадион, на котором тренировались.

- Мы много времени уделили процессу восстановления и подготовки к матчу, - объяснил Амир Абду то, что команда не посетила даже Мамаев Курган.

Сборная Буркина Фасо видела в Волгограде только отель и стадион. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Местных блюд они тоже не попробовали.

- Нужно понимать, что мы все-таки здесь готовимся к игре, и необходимо, чтобы футболисты были в максимально хороших кондициях, поэтому, может быть, после игры, если вы нам предложите несколько вариантов, то сходим, - пообещали представители сборной Буркина-Фасо.