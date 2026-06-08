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Общество8 июня 2026 10:55

В Волгограде нефтяники подарили экзоскелеты детям с ОВЗ

В год своего 35-летия компания «ЛУКОЙЛ» продолжает социально-значимые проекты в регионах деятельности
Детям подарили «крылья» и новые возможности.

Детям подарили «крылья» и новые возможности.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети с тяжелыми недугами, врожденными особенностями и ампутациями часто лишены возможности взять кружку, расчесаться, рисовать, даже просто поднять руки. Теперь пятеро ребят смогут все это сделать самостоятельно благодаря «крыльям» за спиной, которые подарили им нефтяники. В Волгограде для детей и подростков от 10 до 17 лет изготовили уникальные экзоскелеты по программе Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Высокотехнологичные аппараты получили жители Урюпинска и Волжского Волгоградской области, а также Волгограда, Оренбурга и Казани.

Создатели экзоскелета проводят первую примерку и настройку.

Создатели экзоскелета проводят первую примерку и настройку.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абилитирующий и реабилитирующий экзоскелет – разработка волгоградских ученых, у которой нет аналогов в России и Европе. Спроектировали и выпустили его специалисты центра «Инномед» на базе Федерального центра поддержки, разработки и производства экзопротезов. Родителям показывают, как правильно надеть экзоскелет. Основную настройку помогают сделать специалисты.

У экзоскелета не только внешнее сходство с небольшими крылышками, он помогает преодолеть гравитацию и дает неведомые до этого возможности. Именно он стал «крыльями» для Линара Исмагилова и других ребят.

Родителей учат обращаться с экзоскелетом и помогать ребенку правильно делать упражнения.

Родителей учат обращаться с экзоскелетом и помогать ребенку правильно делать упражнения.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья Исмагиловых приехала в Волгоград из Татарстана. Линару 15 лет, он любит спорт, смотрит баскетбольные, футбольные и хоккейные трансляции, болеет за «Ак Барс». Его главная мечта – снова встать на ноги, а экзоскелет стал ключиком к новым возможностям.

– В 2016 году сыну поставили диагноз миопатия Дюшенна. Врачи сказали, что мы должны к этому привыкнуть и использовать всю возможную высокотехнологичную медицинскую помощь. Для этого из города Волжск мы переехали в Казань. Наш Линар – очень шустрый мальчик, сначала он передвигался самостоятельно, но со временем мышцы стали разрушаться. Уже пят лет он не ходит и не может поднять руки, – рассказывает мама подростка Венера.

О волгоградских специалистах и экзоскелете, который помогает восстановить потерянные возможности, семья узнала в чате, где родители детей с ОВЗ общаются и поддерживают друг друга.

– Поднять ложку, поднести ее ко рту – элементарно для нас, но не для наших мальчиков. Одна семья сделала ребенку экзоскелет платно, мы с семьей тоже пришли к выводу, что нам это действительно нужно, мы хотим продлить счастливое детство. А через несколько дней мы узнали, что есть замечательный благотворительный фонд, который готов нам помочь.

После созвона Линар с родителями в марте побывали в Волгограде на замерах. Уже 3 июня подросток примерил экзоскелет и впервые за долгие годы смог поднять руки и сделать несколько упражнений.

Александр Воробьев, Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, профессор.

Александр Воробьев, Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, профессор.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Линар у нас – самый позитивный парень. Мы ему сделали комби-экзоскелет, чтобы он мог им пользоваться не только в кресле. Действует и на подъем руки, и на разгибание кисти, – отмечает профессор, завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьев.

Современные средства реабилитации умножают импульс от мышц и дополняют их утраченные функции. Есть случаи восстановления мышечных тканей, нервных волокон и двигательных функций при регулярных занятиях.

– Едва надев экзоскелет, ребенок сразу сам поднимает руки. Постепенно мышцы у него будут разрабатываться. При некоторых заболеваниях есть шанс даже полной реабилитации. В любом случае, мы даем человеку возможность осознавать, ощущать, осваивать мир. Буквально возвращаем ему руки, – рассказывает врач-педиатр, конструктор-разработчик экзоскелетов, к.м.н. Федор Андрющенко.

Экзоскелеты сейчас бурно развивающаяся отрасль не только в медицине. Волгоградские ученые предвосхитили современный бум. Начали заниматься этой проблемой в далеком 2012 году.

– Наша разработка – оригинальная и на 100% отечественная. Она доступная, не ломается и не зависит от источников питания. С ней легче работать и это отвечает нашим реалиям, – подчеркивает Александр Воробьев. – Поддержка фонда для ребят невероятно важна, она действительно дорогого стоит. Это еще и содействие развитию инновационных отечественных технологий. Если бы не было таких благотворительных программ, мы не имели бы возможности совершенствовать наши разработки. Главное, что все это работает в синергии.

При помощи современных экзоскелетов дети лучше адаптируются в быту и познают мир, их жизнь становится более активной и интересной.

Игорь Бекетов, Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Игорь Бекетов, Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Наш благотворительный фонд создан для того, чтобы делать жизнь людей лучше. Мы реализуем социально-важные инициативы уже более 30 лет. Благодаря проектам в образовании и здравоохранении, культуре и искусстве, экологии и спорте вместе с нашими единомышленниками мы творим добро по всей стране. Приоритетное внимание уделяем адресной помощи детям, – рассказывает генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов. – Этот проект уникален, и когда к нам обратились с просьбой о его поддержке, мы приняли положительное решение. Высокотехнологичные аппараты расширяют возможности детей. Мы рады помочь. А ребятам от всей души хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, новых ярких впечатлений и открытий.

Это уже третья акция фонда в Волгограде. За прошедшие два года индивидуальные экзоскелеты вернули утраченную подвижность 21 ребенку, пятнадцать из них из Волгоградской области.

Совсем скоро Арина из Волгограда тоже сможет сама поднять руки.

Совсем скоро Арина из Волгограда тоже сможет сама поднять руки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Замечательно, что есть такие люди – светлые, активные, ответственные. Огромное спасибо благотворительному фонду, компании, всему коллективу за поддержку и понимание. За то, что выделяете средства, помогаете многим семьям, это очень важно, – благодарит растроганная мама. – Впереди у нас огромная работа, и мы не подведем.