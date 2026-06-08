В Волгограде нефтяники подарили экзоскелеты детям с ОВЗ

Детям подарили «крылья» и новые возможности. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети с тяжелыми недугами, врожденными особенностями и ампутациями часто лишены возможности взять кружку, расчесаться, рисовать, даже просто поднять руки. Теперь пятеро ребят смогут все это сделать самостоятельно благодаря «крыльям» за спиной, которые подарили им нефтяники. В Волгограде для детей и подростков от 10 до 17 лет изготовили уникальные экзоскелеты по программе Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Высокотехнологичные аппараты получили жители Урюпинска и Волжского Волгоградской области, а также Волгограда, Оренбурга и Казани.

Создатели экзоскелета проводят первую примерку и настройку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абилитирующий и реабилитирующий экзоскелет – разработка волгоградских ученых, у которой нет аналогов в России и Европе. Спроектировали и выпустили его специалисты центра «Инномед» на базе Федерального центра поддержки, разработки и производства экзопротезов. Родителям показывают, как правильно надеть экзоскелет. Основную настройку помогают сделать специалисты.

У экзоскелета не только внешнее сходство с небольшими крылышками, он помогает преодолеть гравитацию и дает неведомые до этого возможности. Именно он стал «крыльями» для Линара Исмагилова и других ребят.

Родителей учат обращаться с экзоскелетом и помогать ребенку правильно делать упражнения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья Исмагиловых приехала в Волгоград из Татарстана. Линару 15 лет, он любит спорт, смотрит баскетбольные, футбольные и хоккейные трансляции, болеет за «Ак Барс». Его главная мечта – снова встать на ноги, а экзоскелет стал ключиком к новым возможностям.

– В 2016 году сыну поставили диагноз миопатия Дюшенна. Врачи сказали, что мы должны к этому привыкнуть и использовать всю возможную высокотехнологичную медицинскую помощь. Для этого из города Волжск мы переехали в Казань. Наш Линар – очень шустрый мальчик, сначала он передвигался самостоятельно, но со временем мышцы стали разрушаться. Уже пят лет он не ходит и не может поднять руки, – рассказывает мама подростка Венера.

О волгоградских специалистах и экзоскелете, который помогает восстановить потерянные возможности, семья узнала в чате, где родители детей с ОВЗ общаются и поддерживают друг друга.

– Поднять ложку, поднести ее ко рту – элементарно для нас, но не для наших мальчиков. Одна семья сделала ребенку экзоскелет платно, мы с семьей тоже пришли к выводу, что нам это действительно нужно, мы хотим продлить счастливое детство. А через несколько дней мы узнали, что есть замечательный благотворительный фонд, который готов нам помочь.

После созвона Линар с родителями в марте побывали в Волгограде на замерах. Уже 3 июня подросток примерил экзоскелет и впервые за долгие годы смог поднять руки и сделать несколько упражнений.

Александр Воробьев, Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, профессор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Линар у нас – самый позитивный парень. Мы ему сделали комби-экзоскелет, чтобы он мог им пользоваться не только в кресле. Действует и на подъем руки, и на разгибание кисти, – отмечает профессор, завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьев.

Современные средства реабилитации умножают импульс от мышц и дополняют их утраченные функции. Есть случаи восстановления мышечных тканей, нервных волокон и двигательных функций при регулярных занятиях.

– Едва надев экзоскелет, ребенок сразу сам поднимает руки. Постепенно мышцы у него будут разрабатываться. При некоторых заболеваниях есть шанс даже полной реабилитации. В любом случае, мы даем человеку возможность осознавать, ощущать, осваивать мир. Буквально возвращаем ему руки, – рассказывает врач-педиатр, конструктор-разработчик экзоскелетов, к.м.н. Федор Андрющенко.

Экзоскелеты сейчас бурно развивающаяся отрасль не только в медицине. Волгоградские ученые предвосхитили современный бум. Начали заниматься этой проблемой в далеком 2012 году.

– Наша разработка – оригинальная и на 100% отечественная. Она доступная, не ломается и не зависит от источников питания. С ней легче работать и это отвечает нашим реалиям, – подчеркивает Александр Воробьев. – Поддержка фонда для ребят невероятно важна, она действительно дорогого стоит. Это еще и содействие развитию инновационных отечественных технологий. Если бы не было таких благотворительных программ, мы не имели бы возможности совершенствовать наши разработки. Главное, что все это работает в синергии.

При помощи современных экзоскелетов дети лучше адаптируются в быту и познают мир, их жизнь становится более активной и интересной.

Игорь Бекетов, Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Наш благотворительный фонд создан для того, чтобы делать жизнь людей лучше. Мы реализуем социально-важные инициативы уже более 30 лет. Благодаря проектам в образовании и здравоохранении, культуре и искусстве, экологии и спорте вместе с нашими единомышленниками мы творим добро по всей стране. Приоритетное внимание уделяем адресной помощи детям, – рассказывает генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов. – Этот проект уникален, и когда к нам обратились с просьбой о его поддержке, мы приняли положительное решение. Высокотехнологичные аппараты расширяют возможности детей. Мы рады помочь. А ребятам от всей души хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, новых ярких впечатлений и открытий.

Это уже третья акция фонда в Волгограде. За прошедшие два года индивидуальные экзоскелеты вернули утраченную подвижность 21 ребенку, пятнадцать из них из Волгоградской области.

Совсем скоро Арина из Волгограда тоже сможет сама поднять руки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Замечательно, что есть такие люди – светлые, активные, ответственные. Огромное спасибо благотворительному фонду, компании, всему коллективу за поддержку и понимание. За то, что выделяете средства, помогаете многим семьям, это очень важно, – благодарит растроганная мама. – Впереди у нас огромная работа, и мы не подведем.