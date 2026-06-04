Токари ВолгаКалия проверили себя в конкурсе профмастерства

Фото: Ирина СИМОНОВА

Соревнование позволило не только выявить сильнейших специалистов, но и обменяться опытом, повысить общий уровень квалификации персонала и укрепить дух здоровой конкуренции в коллективе.

Сначала конкурсанты ответили на вопросы по основам токарного дела: материаловедению, режимам резания, устройству станков, правилам технической эксплуатации и нормам охраны труда. Каждый участник подготовил станок и зону обработки в соответствии с требованиями безопасности и производственной дисциплины — проверил исправность оборудования, разложил инструменты, обеспечил чистоту и порядок.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В ходе практической части токари изготовили детали заданной конфигурации в соответствии с чертежом. Готовые детали конкурсантов подвергались тщательной проверке. При помощи измерительных инструментов эксперты оценивали: микрометром — наружный диаметр детали, толщину стенок, штангенциркулем — общую длину и ширину заготовки, диаметр внутренних отверстий, расстояние между осями отверстий, высоту уступов. Судейская комиссия также учитывала: соответствие чертежу и техническим требованиям, чистоту обработки поверхности, время выполнения задания, соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Токарное дело требует исключительной внимательности и мастерства: даже отклонение в сотые доли миллиметра может привести к браку в ответственных узлах», — подчеркнул инженер-технолог участка механической обработки ЕвроХим-ВолгаКалия Андрей Ерилов. Как отметили организаторы, подобные конкурсы мотивируют сотрудников постоянно совершенствоваться, осваивать новые технологии и повышать точность своей работы. Такие состязания помогают ВолгаКалию поддерживать высочайший уровень производства и готовить специалистов, способных решать самые сложные задачи.

«От лица всего руководства цеха хочу искренне поблагодарить каждого участника конкурса. Вы показали настоящий профессионализм, выдержку и стремление к совершенству. Мы гордимся вами и ждём новых достижений!» — сказал начальник цеха централизованного ремонта и технического обслуживания Александр Криволапов.