Вместе растим будущее: T2 высадила в центре Волгограда зеленую аллею

Фото: T2

Сотрудники компании высадили на одной из главных улиц в Центральном районе города аллею из 60 деревьев и кустарников.

Экологическая акция стала частью инициатив T2 по поддержке комфортной городской среды и благоустройству общественных пространств. Совместно с администрацией Центрального района Волгограда сотрудники компании высадили 60 деревьев и кустарников вдоль проспекта им. Ленина.

Фото: T2

Новая зеленая аллея протянулась от площади Ленина до улицы Пражской. Популярное место для отдыха и прогулок волгоградцев украсили декоративными яблонями сорта «Рудольф» и кустами краснолистного пузыреплодника. Эти виды отличаются эстетичностью и хорошо адаптированы к условиям городской среды. Весной яблони будут украшать проспект обильным цветением, а кустарники дополнят зеленые насаждения насыщенными цветовыми акцентами.

Проведенная высадка станет частью системы озеленения Центрального района и поможет сделать одну из главных городских магистралей более комфортной и привлекательной для жителей и гостей Волгограда. Растения были посажены с соблюдением всех агротехнических норм.

Фото: T2

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

«Для T2 важно не только реализовывать крупные проекты в телеком-сфере, но и развивать локальные инициативы, которые напрямую влияют на экологию и качество жизни людей. Совместно с администрацией Центрального района мы поддержали сезон озеленения и приняли участие в благоустройстве городской инфраструктуры. Такие проекты создают долгосрочный эффект и помогают формировать комфортную городскую среду для нынешних и будущих поколений».

Роман Иванов, глава администрации Центрального района Волгограда:

«Системное озеленение помогает не только поддерживать эстетический облик города, но и создавать комфортные условия для его жителей и гостей. Особенно важно, что к этой работе присоединяются представители бизнеса, готовые участвовать в развитии общественных пространств. Такие проекты показывают, что забота о городе может объединять разные сферы делового сообщества вокруг общей цели. Благодарим компанию T2 за вклад в озеленение Центрального района и поддержку инициатив, направленных на улучшение городской среды».

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