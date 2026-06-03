Безопасное лето онлайн: «Ростелеком» открыл цикл занятий по кибербезопасности для школьников Волгоградской области

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Эксперты провайдера разработали программу летнего интенсива по кибербезопасности для школьников 2—9 классов. Первое занятие состоялось в День защиты детей. На уроке «Подозрительные звонки» ребята подробно изучили виды телефонного мошенничества и методы защиты от них.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Ростелекома»: «Каникулы — не повод забыть о киберугрозах до следующего учебного года. Ведь безопасность в сети каникул не имеет. Напротив, летом дети проводят больше времени в интернете: играют, общаются, смотрят видео. А значит, риски столкнуться с мошенничеством, нежелательным контентом, кибербуллингом возрастают. Вместе с тем на каникулах обучение не должно быть скучным. В сценарии наших занятий включены короткие видео, викторины, игровые ситуации на основе реальных случаев, учебные дискуссии. Пусть лето будет не только веселым, но и онлайн-безопасным».

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Провайдер инициировал занятия в рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» (6+), реализуемого при поддержке АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Проект включает материалы цифровых компаний-лидеров, в том числе «Ростелекома» — одного из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде. Летний интенсив по цифровой грамотности в Волгоградской области продлится до конца июня. Эксперты «Ростелекома», проанализировав киберугрозы, с которыми чаще всего сталкиваются дети, сформировали учебные материалы по четырем темам: телефонное мошенничество, защита персональных данных, фишинг, постинг в социальных сетях и мессенджерах. Всего состоится 8 занятий, в ходе которых планируется охватить около 300 школьников.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-Куб»: «Каждый год вижу одну и ту же картину: с наступлением каникул дети с головой погружаются в интернет. Они радуются свободе, открывают новые сайты, заводят онлайн друзей. И часто даже не подозревают, какие опасности могут подстерегать их в сети. Именно поэтому в наших центрах мы активно поддерживаем инициативы цифровых компаний и приглашаем их к сотрудничеству. Я искренне благодарю “Ростелеком” — нашего давнего партнера — за то, что находит и время, и ресурсы для проведения занятий по киберграмотности летом. Это не просто уроки — это реальная забота о безопасности наших детей».

«Ростелеком» много лет поддерживает общественные инициативы и организовывает собственные просветительские проекты, направленные на обучение информационной безопасности школьников и подростков. Только в Волгоградской области за прошедший год при участии провайдера состоялись более 15 подобных мероприятий, участниками которых стали более 5 тыс. детей. Однако эксперты «Ростелекома» отмечают, что важным фактором в формировании цифровой грамотности подрастающего поколения является участие родителей. Специальный курс «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+) поможет взрослым выстроить доверительный диалог с детьми, стать для них наставниками в виртуальном мире, защитить от онлайн-угроз.

Больше информации, полезных материалов, лекций и видеоуроков по теме кибербезопасности можно найти на официальном сайте компании.

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