В Волгоградской области 15-летний школьник спас четверых человек на пожаре

На линейке Ване вручили благодарность от губернатора. Фото: облкомобразования.

Ту страшную ночь жители хутора Озерки в Иловлинском районе не забудут никогда. В жутком пожаре погибли супруги, а две дочери, их друг со своей сестрой остались живы благодаря восьмикласснику Ивану Иванову. В ту ночь, когда дети оказались в объятом пламенем доме, Ваня со своим отчимом принес лестницу и помог всем четверым спуститься вниз со второго этажа.

Это было в ночь на Пасху, с 11 на 12 апреля. 43-летний глава семьи работал вахтами, 38-летняя женщина – на местной АЗС. Воспитывала дочерей. Семья, по словам односельчан, дружная, благополучная. Муж как раз накануне вернулся с вахты. А у девочек остались ночевать их 23-летний приятель с младшей сестрой.

Когда все произошло, следователи и пожарные грешили на неисправный электроприбор, который и устроил пожар. Тела мужа и жены нашли на пепелище. Дети, которых разбудил старший товарищ, пытались спастись через окно, потому что первый этаж уже полыхал. Они разбили стекло, но прыгнуть с высоты второго этажа вниз не решались. Начали звать на помощь. Как говорят в облкомобразования, этот призыв и услышал 15-летний Иван. Они с отчимом принесли со двора лестницу и эвакуировали ребят.

Родители погибли, а от дома осталось одно пепелище. Фото: Следком.

Дальше уже их спасением занимались врачи. Одна из девочек попала в реанимацию с ожогами, у остальных состояние было получше. Для хутора эта трагедия стала большим шоком.

Награду юному герою из Озерской средней школы вручили на линейке. За проявленную смелость и самоотверженность Ивану Иванову выразил благодарность губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Подростку аплодировала вся школа.