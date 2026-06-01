Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня

В центре Волгограда открыт кампус «Школы 21», где каждый житель региона может бесплатно получить востребованные навыки и стать цифровым инженером. Более 1000 человек уже прошли отборочные испытания, и 130 проходят основное обучение, осваивают новейшие цифровые технологии и актуальные ИТ-направления. Образовательный проект реализуется в регионе по поручению Президента Российской Федерации.

В церемонии открытия приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В новом кампусе «Школы 21» в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Отдельное спасибо губернатору и его команде. Андрей Иванович не пошёл на компромиссы, сказал, что будем делать площадку топового уровня, и это был абсолютно верный шаг. Главная ценность школы — её доступность. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация. Когда все испытания пройдены — результат говорит сам за себя: 100% наших выпускников трудоустроены, их «разбирают» ещё до окончания учёбы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодёжи, которая хочет получить лучшее цифровое образование. Я хочу пожелать всем ребятам, кто сегодня приступает к отборочным испытаниям, всем, кто уже с мая начал основную программу, а это 130 человек, удачи и уверенности в себе!».

В четвёртом «бассейне» приняло участие 219 человек. Средний возраст участников составил 28 лет, 39% из них — девушки. 90% участников — волгоградцы. Следующий «бассейн» стартует 20 июля 2026 года.

130 участников уже проходят основное обучение. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрало больше 40% участников.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области:

«Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации. Создать именно здесь образовательный кластер было решено с учетом мнения участников молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Мы хотели найти такое пространство, которое, с одной стороны, будет отвечать образовательным задачам, а с другой стороны, станет точкой притяжения, точкой для дальнейшего развития территории. Всем, кто проходит здесь обучение, я желаю успехов, веры, надежды, любви и, конечно, поддержки банка в реализации наших проектов».

Получить востребованные цифровые навыки приходят люди самых разных профессий. Например, один из участников — действующий адвокат Александр Полянский, который решил получить новую профессию в области кибербезопасности.

Александр Полянский, участник основного обучения «Школы 21» в Волгограде:

«В первые полчаса "бассейна" в кампусе было очень сложно, и я всерьёз думал уйти. Но упрямство взяло верх, и я научился совмещать жёсткие дедлайны с судебными заседаниями. Главное, что даёт школа, — это среда. Здесь ты мгновенно учишься работать в команде, а в будущем мы с единомышленниками планируем создать собственный цифровой продукт».

Также успешно «бассейн» прошли сёстры Косюра, Надежда и Евдокия, участницы волгоградского кампуса по направлению Data Scientist (анализу данных).

Надежда Косюра, участница основного обучения «Школы 21» в Волгограде:

«Самое классное в "Школе 21" — это сообщество. Пока мы делали первые проекты, почти ни с кем и не общались. Но уже ближе к сдачам начали знакомиться и подружились со многими ребятами, с которыми сейчас вместе учимся на основе. "Бассейн" было тяжело совмещать с работой, но вдвоём проходить всё это оказалось намного комфортнее и проще — мы постоянно поддерживали друг друга и вместе двигались по задачам».

Участники школы с первых месяцев обучения включаются в реальные технологические и коммуникационные вызовы: написание первого кода, работу в условиях ограниченных сроков, тесное взаимодействие с другими участниками.

Ярким примером стала команда из пяти волгоградских участников обучения, которая отправилась на масштабный хакатон «Школы 21» в Великом Новгороде в апреле 2026 года. Они выбрали сложную задачу — создание стратегической симуляционной образовательной игры. На онлайн-этапе они с нуля собирали саму игру, а очно в кампусе дорабатывали и улучшали её функционал. Многие из участников команды впервые попробовали себя в разработке игр, только у двоих был релевантный опыт. Волгоградцы довели сложный проект до работающего результата и получили ценный опыт формирования команды и совместной работы.