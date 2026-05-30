Волгоград вышел на старт

Волгоградская площадка традиционно собрала сотни легкоатлетов. Центром притяжения стала территория у музея «Россия — Моя история» на набережной 62-й Армии. С раннего утра здесь царила атмосфера настоящего спортивного праздника: музыка, улыбки, общая разминка и долгожданный старт.

Как это было

Взрослые бежали 4,2 км, любители скандинавской ходьбы прошли такую же дистанцию в своём ритме, а юные участники от 5 до 13 лет бегали на 100 и 400 метров. Для многих волгоградцев этот забег стал первым серьёзным спортивным испытанием.

Вот что сказал участник дистанции 4,2 км среди мужчин Алексей: «На финише такие эмоции — хочется бежать ещё. Очень здорово, что в Волгограде есть такое мероприятие. В следующем году обязательно приду еще раз».

Помимо беговой части, на площадке работали активности для детей: аниматоры, подвижные игры и зоны для фото. Многие семьи пришли на марафон полным составом — папы и мамы бежали, а дети с восторгом болели и тут же сами выходили на свою дистанцию.

Главное — доброе дело

«Бежать было легко, потому что вокруг — свои, знакомые лица, отличная погода и понимание, что это не просто забег, а помощь детям», — поделилась впечатлением одна из участниц массового забега волгоградка Екатерина.

Маленькая Варя (7 лет) после своего детской дистанции с медалью на шее призналась: «Я бежала и думала, что я — чемпионка. Мама сказала, что мои 400 метров помогают другим детям. Теперь я хочу бегать каждый день!»

До встречи через год

Марафон в Волгограде завершился церемонией награждения победителей. Среди мужчин лучшим стал Игорь Ломакин, а у женщин не было никого равной Светлане Воронцовой . В Северной ходьбе лучшие Сергей Кравченко и Юлия Коваленко. Но главный итог —это сотни счастливых лиц, тысячи шагов во имя добра и ещё один доказанный факт: Волгоград любит, умеет и готов бежать во благо.