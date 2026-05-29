На ЕвроХим-ВолгаКалии обновили ламповую

Фото: Ирина СИМОНОВА

В ламповом зале комбината ЕвроХим-ВолгаКалий обновили и расширили зоны размещения персонала подземной группы. Теперь работники рудника могут получать средства индивидуальной защиты в еще более комфортных и безопасных условиях, пользоваться новыми пространствами для зарядных шкафов головных светильников и самоспасателей.

«В 2026 году численность шахтеров на нашем предприятии увеличилась более чем на 200 штатных единиц и достигла отметки 1300 человек. Согласно программе развития производства и условиям технического проекта, в течение ближайших трёх лет процесс роста персонала подземной группы продолжится. В этой связи перед нами стоит много задач: своевременно подготовить производственные помещения, нарядные комнаты, в том числе, и ламповую. До настоящего момента мы были ограничены имеющейся площадью, но наконец ситуация изменилась - мы ввели в эксплуатацию современную многофункциональный ламповый зал», – сказал технический директор ЕвроХим-ВолгаКалия Вадим Горностаев.

Отметим, что в рамках реконструкции лампового комплекса руководитель группы табельного учета Юлия Стаднюк, старший ламповщик 2 разряда Анастасия Власова, ламповщик 2 разряда Наталья Сергиенко и ламповщик 2 разряда Юлия Середа посетили коллег на предприятии АО «СУЭК-Кузбасс» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Они познакомились с коллективом предприятия, обменялись опытом организации табельного учета, ознакомились с организацией работы ламповых на старейших предприятиях угольной отрасли.

Делегация посетила музей «Шахтерской славы», организованный в копре шахты «Красноярская». Для сотрудников ВолгаКалия была организована экскурсия, в ходе которой они узнали историю Кольчугинского рудника, основные вехи развития угольной отрасли, рассказали о людях, участвующих в становлении и развитии компании СУЭК-Кузбасс, и их судьбах.

Также сотрудники ВолгаКалия посетили Центр подготовки и развития персонала. В современных учебных классах им показали, как сегодня обучают шахтёров, какое оборудование используют и как обеспечивают безопасность на производстве. В ходе знакомства с предприятием представители компании рассказали о том, какие меры поддержки существуют для рабочих, как решаются социальные вопросы и что делается в сфере профилактики здоровья сотрудников.

Таким образом, обновление ламповой стало не просто технической модернизацией, а частью системного подхода к развитию предприятия. Обмен опытом с коллегами из других регионов позволяет поддерживать современный уровень стандартов безопасности и организации труда. Именно такой подход обеспечивает устойчивое развитие предприятия и подтверждает: забота о людях — безусловный приоритет ЕвроХим-ВолгаКалия.