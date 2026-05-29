Меньше нервов, больше шансов: что в партии «Новые люди» приготовили для выпускников Волгоградской области

Фото: Диана ИВАНОВА

Возможность, которой несколько лет добивалась партия «Новые люди», уже работает — и приносит результаты.

«У ребят должно быть право на ошибку — и это нормально, — говорит лидер партии „Новые люди” Алексей Нечаев. — Один экзамен не должен решать судьбу. Прошлым летом пересдачей воспользовались 135 тысяч школьников. 80% из них улучшили свой результат и поступили туда, куда мечтали.».

Сейчас партия идёт дальше. «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, по которому пересдать можно будет не один предмет, а два или больше.

А ещё на днях на Всероссийской неделе подготовки к ЕГЭ «На экзамен уверенно» Алексей Нечаев предложил ввести в школах бесплатные консультации психологов перед экзаменами. Чтобы каждый выпускник мог поговорить со специалистом, разобраться со своими страхами и прийти в класс в спокойном состоянии.

«Совсем скоро начнутся экзамены, — обратился к ребятам Алексей Нечаев. — Период очень ответственный. Подготовка, волнение, ожидания родителей — всё это давит. Поэтому мы и предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ. Одна встреча со специалистом — и ребёнок уже спокойнее, увереннее в себе».

Поддерживать планируют и родителей — для них тоже могут проводить отдельные консультации и групповые занятия о том, как пережить эти недели вместе с ребёнком.

А что делать тем, кто уже заканчивает вуз и впервые выходит на работу? Здесь у «Новых людей» тоже есть предложение — и оно опирается на собственный успешный опыт.

В 2022 году по инициативе партии запустили программу господдержки молодых специалистов. Компании брали к себе выпускников без опыта, а государство выплачивало за это субсидии. Программа работала по 2024 год включительно — и за это время первую в жизни работу нашли 122 тысячи человек. В партии предложили правительству её возобновить — и расширить на инженерные и IT-специальности.

У школьников и студентов впереди большие перемены к лучшему. А пока — удачи всем, кто сейчас сдаёт экзамены. Пусть всё получится с первого раза. Ну а если что — теперь есть и второй шанс.