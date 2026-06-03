Волгоградец для ВСУ «минировал» здания по всей стране и взламывал Госуслуги

Благодаря провернутым мошенничествам люди потеряли около 300 миллионов. Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области задержан 33-летний «компьютерный гений», который в сотрудничестве с ВСУ похитил около 300 миллионов рублей у россиян, активируя сим-карты и взламывая Госуслуги людей, массово распространял ложные сведения о терактах, сообщал о минировании зданий и учреждений по всей стране. За Госизмену, серию мошенничеств в особо крупных размерах и другие преступления его задержали и заключили под стражу, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в полиции, житель Волгограда сотрудничал с ВСУ и за вознаграждение помогал противнику, живя при этом в России. Он активировал сим-карты и заводил на них электронные кошельки, получал доступ к Госуслугам обманутых жителей Москвы, Краснодарского края, Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областей. Ущерб от это серии мошенничеств – около 300 миллионов рублей, которые потеряли люди.

Также он получал и пересылал телекоммуникационное оборудование, с помощью которого впоследствии массово рассылал ложные сообщения о готовящихся взрывах в разных регионах России, а также совершал мошенничества в информационной сфере. Дела на него возбудили в следственном отделе ОМВД России по Суровикинскому району Волгоградской области и в ряде регионов страны, которые пострадали от ложных сообщений о терроризме.

- В ряде случаев в качестве жертв противоправных действий противник избирал близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен при исполнении боевых задач в ходе СВО», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.