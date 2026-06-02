Медиа и технологии: южные журналисты рисуют картину цифрового завтра

В этом году представители СМИ от ЮФО и СКФО подали на участие 293 заявки с работами, в числе которых публикации, сюжеты, телепрограммы и другими популярные в современных массмедиа жанры. Основным трендом юбилейного конкурса стала тема искусственного интеллекта.

Партнерами XV конкурса выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, а также Альянс по защите детей в цифровой среде.

Журналисты и блогеры продолжили исследовать проникновение нейросетей в повседневную жизнь, деловую среду и государственную сферу. В своих публикациях авторы опирались на успешные инновационные проекты, реализованные в южных регионах, делились мнением опытных экспертов, давали советы и практические рекомендации по применению ИИ в быту и профессиональной деятельности. Большое внимание уделялось тому, как искусственный интеллект помогает управлять муниципальной инфраструктурой, повышать безопасность бизнеса и государства, а также развивать цифровую грамотность.

В жюри регионального этапа конкурса вошли главный редактор газеты «Горянка» Зарина Канукова, генеральный директор информационного холдинга «Дон-Медиа», председатель правления Ростовского регионального отделения «Союз журналистов России» Анатолий Максак и директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин.

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Наш конкурс очередной раз наглядно подтвердил, что значимость медиасферы невозможно переоценить. Авторы не просто рассказывают о технологиях, а учат думать о них, формируют культуру ответственного использования и помогают каждому стать грамотным и уверенным пользователем цифрового мира. Мы благодарны журналистам, активно поддерживающим развитие технологий и помогающим обществу уверенно идти вперед, навстречу новым возможностям и прогрессу».

Местом встречи для награждения южных финалистов конкурса стал Ростов-на-Дону. Деловая программа была посвящена технологическому развитию юга России. С докладами о цифровизации южных регионов выступили директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин, директор по цифровым регионам «Ростелекома» на юге России Руслан Бардахчиев и заместитель директора департамента экономики администрации Ростова-на-Дону Иван Карпенко. Одной из ключевых тем встречи стал цифровой туризм как новый способ рассказать о территориях через технологии и живые впечатления.

Журналисты и блогеры приняли участие в практической сессии по работе с искусственным интеллектом на платформе «Ростелекома» «Нейрошлюз», объединяющей возможности современных генеративных моделей. Финалисты конкурса научились использовать современные ИИ-инструменты в качестве помощников для поиска идей и создания контента.

Разговор о цифровом туризме продолжился в Азове, куда авторы лучших работ отправились в путешествие по реке Дон. Крепостные валы, Азовская крепость, тихие улицы старого города и истории о Петре I перекликались с главной темой конкурса — коммуникациями, меняющими время. История этого города не отделяется от реальности музейными витринами, а буквально встраивается в городской ландшафт.

Церемония награждения финалистов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на юге прошла в самом живописном районе Ростова-на-Дону, на левом берегу Дона. Победители и лучшие участники получили дипломы, сувениры, цветы и бесплатный доступ к платформе «Нейрошлюз».

Члены регионального жюри отобрали трех победителей в каждой из пяти основных номинаций: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа».

В номинации «Печатная пресса»:

1 место — Виктория Головко, газета «Молот» (Ростовская область), статья «В здоровом деле»;

2 место — Лиана Гиль, газета «Жизнь Абрау» (Краснодарский край), статья «Гусеничные роботы заменили тракторы»;

3 место — Маргарита Синкевич, газета «Коммерсантъ» (Краснодарский край), статья «Айти набирает обороты».

В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1 место — Залина Хетагурова, национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» (Республика Северная Осетия), сюжет «О ИИ, технологическом прогрессе и нейросети / Разбор полетов»;

2 место — Анастасия Назарова, ГТРК «Ставрополье» (Ставропольский край), сюжет «В теплицы Ставрополья начинают внедрять роботов для раннего выявления заболеваний растений»;

3 место — Беслан Туаршев, телеканал «Архыз 24» (Республика Карачаево-Черкесия), сюжет «Цифровая эпоха уже наступила».

Залина Хетагурова, журналист телеканала «Осетия-Ирыстон»: «Конкурсная среда сама по себе заставляет искать нестандартные ходы, глубже погружаться в тему и строже оценивать собственные тексты. Это не просто соревнование, а мощный инструмент для развития технологической журналистики. Благодаря ему качественная информация о новых разработках и трендах находит свою аудиторию. А здоровая конкуренция превращает каждый материал в ступеньку роста и для автора, и для всей отрасли, формируя сообщество профессионалов, которые готовы рассказывать о технологиях глубоко, честно и увлекательно».

В номинации «Радио и подкасты»:

1 место — Елена Мирошникова, радиостанция «DFM. Ставрополь» (Ставропольский край), радиопрограмма «Шоу “Потрендим”. Новости искусственного интеллекта»;

2 место — Имара Багирова, ГТРК «Дагестан» (Республика Дагестан), радиопрограмма «Три ракурса УЦН. Булат в Наказухе»;

3 место — Зарина Черчесова, ГТРК «Алания» (Республика Северная Осетия), радиопрограмма «Доброе утро, Осетия — реализация программы УЦН 2.0».

В номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Екатерина Кравченко, деловое медиа «Эксперт Юг» (Ростовская область), статья «Роботы и дороги: что мешает беспилотным грузовикам проехать на Юг»;

2 место — Анастасия Смазнова, новостной интернет-портал «АТВмедиа» (Ставропольский край), статья «Искусственное образование: как используют нейросети в школах Ставрополья и не только?»;

3 место — Тамерлан Мусаидов, интернет-портал «Дагестанская правда» (Республика Дагестан), статья «ИИ: новая религия?».

В номинации «Социальные медиа»:

1 место — Илья Пащенко, псевдоним AI-TREND (Краснодарский край), публикация на платформе «Дзен» «Стоит ли участвовать в тренде "2026 – это новый 2016"?»;

2 место — Вера Волошинова (Ростовская область), публикация на авторском сайте «Живой Ростов» «О ребятах-геймерятах»;

3 место — Максим Терский (Астраханская область), публикация в социальной сети «ВКонтакте» «Если бы ИИ стал президентом России: пять первых шагов по версии искусственного интеллекта».

Илья Пащенко, автор проекта AI-TREND: «Мы живем в эпоху цифровизации, ИИ стремительно меняет жизнь вокруг буквально на наших глазах. Он перестает быть отдельной технологией и становится базовой частью экономики, встраивается в процессы и уже принимает решения наравне с человеком. Однако одновременно растут и риски: от усиления мошенничества до проблем с приватностью и непрозрачностью алгоритмов. Отрасль связи находится на передовой этих изменений. Это невероятно захватывает и позволяет развиваться в новых направлениях. Спасибо “Ростелекому” за поддержку самых смелых идей и ярких тем!».

Региональные финалисты, занявшие первые места в основных пяти номинациях, примут участие в федеральном этапе конкурса в июне этого года в Москве.

По сложившейся традиции члены жюри на региональном уровне отметили в каждой из специальных номинаций по три понравившиеся работы.

Спецноминация «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга»:

Татьяна Кондратова, сетевое издание «НовостиВолгограда.ру» (Волгоградская область), статья «Русский код: как безбашенные инди-игры из России возрождают индустрию и покоряют мир»;

Валерия Жирнова, сетевое издание «Юг России» (Астраханская область), статья «Издание “Юг России” узнало секреты патриотического маркетинга от разработчиков “Мира танков”»;

Елена Мирошник, газета «Прибой» (Краснодарский край), статья «Разработка игр в России: от идеи до мирового релиза».

Спецноминация «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы»:

Патимат Бурзиева, РГВК «Дагестан» (Республика Дагестан), сюжет «Меняю мир к лучшему»;

София Купченко, сетевое издание «Деловая Газета Юг» (Ростовская область), публикация «Стратегия Юга: как бизнес и власть строят новую ИТ-экосистему на отечественном ПО».

Маргарита Синкевич, газета «Коммерсантъ» (Краснодарский край), статья «Цифровой разрыв»;

Спецноминация «Фундамент цифровизации»:

Татьяна Кондратова, сетевое издание «НовостиВолгограда.ру» (Волгоградская область), статья «Подай голос, покажи лицо — биометрия добралась до российских школ»;

Юлия Валентеенко, интернет-портал «Комсомольская правда» (Ростовская область), статья «В Ростове-на-Дону прошел образовательный вебинар для журналистов и ИТ-специалистов»;

Михаил Волкодав, газета «Коммерсантъ» (Краснодарский край), статья «Кубанская IT-фирма опровергла вброс об иномодулях, якобы имевшихся в госсистеме».

Спецноминация «Цифровизация отраслей»:

Юлия Валентеенко, интернет-портал «Комсомольская правда» (Ростовская область), статья «Цифровые технологии: как обеспечить безопасную работу предприятия и сохранить здоровье его сотрудников»;

Анастасия Назарова, ГТРК «Ставрополь» (Ставропольский край), сюжет «Цифровая революция в агросекторе Ставрополья: инновации для повышения урожайности и эффективности»;

Маргарита Синкевич, газета «Коммерсантъ» (Краснодарский край), статья «Digital не включается».

Спецноминация «Киберриски в детской среде»:

Вера Волошинова, газета «Молот» (Ростовская область), статья «Уйти от любого буллинга и жить спокойно».

Наталья Клименко, интернет-портал «Комсомольская правда» (Ростовская область), статья «Интернет-челленджи ради лайков, троллинг и фейки: как понять, какую онлайн-жизнь ведет ваш ребенок»;

Тамерлан Мусаидов, интернет-портал «Дагестанская правда» (Республика Дагестан), статья «Ну и гад же ты, гаджет!»;

Победители во всех пяти представленных спецноминациях будут также определены на федеральном этапе конкурса в Москве в июле текущего года. Следите за новостями на официальном сайте конкурса «Вместе в цифровое будущее».