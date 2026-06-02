Эксперты T2 рассказали детям в Волгограде о правилах цифровой безопасности

Специалисты компании провели для ребят интерактивную лекцию, посвященную безопасному поведению в цифровой среде.

T2 регулярно реализует образовательные инициативы, направленные на развитие цифровой грамотности и безопасного использования современных технологий. В рамках этой работы в Международный день защиты детей представители компании организовали для воспитанников ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Волгограда» лекцию «О безопасности в цифровом мире».

Встречу провел директор волгоградского филиала T2 Евгений Брюзгин. Он рассказал детям о правилах поведения в интернете, защите личных данных и ответственном отношении к общению в виртуальной среде. В конце мероприятия компания подарила воспитанникам центра специальные выпуски научно-популярных журналов для детей «Думай» и «Думай кидс», которые доступно рассказывают, как работает сотовая связь. Приятным дополнением к лекционной программе стало сладкое угощение для всех участников.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

«Сегодня дети знакомятся с цифровыми технологиями с самого раннего возраста: интернет становится для них пространством для учебы и игры, общения и новых открытий. Поэтому важно не только обеспечивать доступ к современным сервисам, но и формировать культуру их ответственного использования. Мы считаем, что знания о цифровой безопасности должны быть такими же естественными и доступными, как любые другие базовые навыки, которые помогают ребенку уверенно чувствовать себя в окружающем мире».

