Владимир Сериков: Этим летом проведем спортивные мероприятия, связанные с единоборствами, которые особенно популярны среди молодежи

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Он будет курировать его работу в субъекте. Инициатива будет реализовываться при поддержке сенатора и известного спортсмена Александра Карелина.

Основная цель — развивать доступность массового спорта по всей Липецкой области.

- Для этого с представителями наших муниципалитетов и с руководителями различных спортивных организаций и федераций провели первую рабочую встречу. Наметили ряд спортивных событий, которые можем провести уже этим летом, - рассказал Владимир Сериков. - Они связаны с единоборствами. Они сейчас особенно популярны среди молодежи. Подходящие площадки в регионе есть. Для участия будем приглашать детей разных возрастов, спортсменов разного уровня, любителей спорта.

Почётными гостями на таких мероприятиях станут бойцы специальной военной операции.

На встрече участники также подняли проблемы, связанные с организацией детского спортивного досуга. Это системные вопросы, которые необходимо решать в законодательном ключе. Рабочая группа возьмет их на рассмотрение.