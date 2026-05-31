Пьяный волгоградец избил беременную незнакомку, ему не понравилась ее походка

Мужчине грозит тюрьма за беспричинное нападение на беременную женщину

Дикая история случилась в городе Краснослободске под Волгоградом в конце января 2026 года. Пьяный мужчина на улице увидел беременную незнакомку, которая несла домой из магазина купленную штангу для шкафа. 53-летний волгоградец напал на женщину потому, что ему не понравилась ее походка. Сначала ударил кулаком в спину, а когда беременная уже оказалась на земле, продолжал бить ее лежащую той самой деревянной перекладиной и угрожал убийством.

Женщину спасли случайный прохожий и выбежавший из дома супруг. А нападавшему грозит срок по двум статьям: до двух лет за угрозу убийством и до двух лет за побои, совершенные из хулиганских побуждений. Уголовное дело передали в суд Среднеахтубинского района, сообщили в главке МВД по региону.

Как установили полицейские, в восьмом часу вечера 25 января изрядно выпивший 53-летний житель Краснослободска возвращался домой. По пути он увидел 25-летнюю беременную женщину. Она тоже шла домой из магазина с купленной перекладиной для шкафа. Мужчине не понравилась походка беременной, он ее окликнул. Но та не обратила на него внимания. Пьяный разозлился и буквально озверел. Он решил наказать незнакомку за невнимание к своей персоне.

Мужчина подбежал к беременной сзади и ударил в спину. Та обернулась и получила еще несколько ударов кулаком. Испугавшись неожиданной агрессии прохожего, женщина бросилась бежать. Но пьяный догнал ее и сбил с ног.

- Подняв мебельную штангу, выпавшую из рук упавшей, хулиган стал наносить удары ей по телу и угрожать убийством, - рассказали подробности полицейские.

На помощь молодой женщине бросились случайный прохожий и ее супруг, который шел ей навстречу. Они оттащили хулигана. Проезжавшие мимо сотрудники полиции задержали агрессора, а пострадавшую беременную отвезли в больницу.

Протрезвев, напавший на беременную мужчина заявил, что причиной его агрессии стала слишком большая доза алкоголя. Теперь ему грозит тюрьма.

