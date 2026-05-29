Масштабные противопожарные учения под Волгоградом возглавил Андрей Бочаров

Губернатор возглавил учения. Фото: АВО

В Волгоградской области 29 мая проходят ежегодные учебно-методические сборы. Главы муниципалитетов, профильных органов и сотрудники МЧС собрались на базе школы «Юный ястреб» и лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе. Возглавил масштабные противопожарные учения губернатор Андрей Бочаров.

Отрабатывают на практике действия при пожарах и обеспечении безопасности на водных объектах 64 человека и 24 единицы техники региональной группировки, рассказали в администрации региона. Задействовали добровольную пожарную дружину, авиаразведку, внештатные формирования. Главная цель сборов - оценить готовность РСЧС к лету.

- Нежаркая, дождливая погода, дает всем нам дополнительную возможность для подготовки к действиям при возможном осложнении ситуации, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Нужно еще раз проверить наличие необходимых материально-технических и кадровых ресурсов, слаженность межведомственной работы, выявить возможные слабые места и оперативно устранить их.

По легенде, из-за неосторожного обращения с огнем загорелась трава, пожар охватил 2 гектара, из-за ветра перекинулся на жилые дома. Задача – потушить пламя и не допустить его распространения, эвакуировать поселок и оказать медпомощь.

В лагере также представили 65 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и мобильные модули, насосные станции и пеноподъемники, узлы связи и беспилотники, аварийная и разведывательная автотехника, а также снегоболотоходы и спасательные катера.

65 образцов техники для ликвидации ЧС представили на учениях. Фото: АВО

- Группировка сил и средств, находящаяся на территории Волгоградской области, позволяет в полном объеме выполнить те задачи, которые перед нами стоят, - отметил глава региона, - Если происходит чрезвычайная ситуация, либо осложнение пожароопасной ситуации, мы готовы оперативно перебросить необходимое количество сил и средств в любую точку региона. Это говорит о том, что главы муниципальных образований с такой бедой один на один не остаются.

Напомним, благодаря системному развитию противопожарной службы с 2022 года в Волгоградской области обеспечено 100% прикрытие от огня, штат 122 профильных подразделений превышает 1,8 тысячи человек, обеспечивают безопасность жителей свыше 250 единиц спецтехники.

Волгоградцев также просят проявлять личную ответственность, соблюдать правила пожарной безопасности, не купаться в необорудованных местах и следить за детьми на каникулах.