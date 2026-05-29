Первый житель Волгоградской области заразился Крымской лихорадкой от клеща

В Волгоградской области Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения КГЛ в 2026 году. На прошедшей неделе выявлен один заболевший, который подхватил опасную инфекцию после укуса клеща. Вакцины от КГЛ не существует, жителям рекомендуют просто защищаться от укусов кровососов. Только за последнюю неделю клещи покусали в Волгограде и области 127 человек.

Всего с начала сезона к врачам обратилось 450 покусанных клещами жителей региона. 155 из них – это дети. Скорее всего, это неполная статистика по укушенным, так как некоторых снимают с тела названных гостей самостоятельно. Это не запрещено, но есть риск, что инфицированные частички клеща останутся у вас под кожей.

Пока заболеваемость, по данным санитарных врачей, не превышает среднемноголетних значений. В регионе все больше парков и общественных пространств обрабатываю от клещей. Но максимально защититься от них можно только если носить полностью закрытую одежду, что совсем неудобно в жару.

Как протекает заболевание в случае заражения КГЛ

В Роспотребнадзоре говорят, что болезнь вы точно заметите. При КГЛ температура тела повышается до 39-41 градуса. Среди симптомов - выраженная интоксикация. Уровень летальности при КГЛ высокий.

Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней, чаще 2-9 дней. Помимо высокой температуры, озноба больного может беспокоить гиперемия кожи лица и слизистых, сильные головные боли, тошнота и боязнь света, боли в эпигастрии, мышечные и суставные боли, боль в пояснице, иногда рвота. Далее появляются кровоизлияния на коже, сыпь, пятна, гематомы. Возможны кровотечения десен, носовые, желудочно-кишечные, даже кровь из ушей и глаз. Выздоровление затягиевается на два месяца. Больным нужна реабилитация.

Нередки и осложнения в виде сепсиса, отека легкого, очаговой пневмонии, тромбофлебитов и так далее. Чем быстрее начнется лечение, тем меньший риск плохого сценария. При адекватной медицинской помощи можно выздороветь без серьезных последствий.