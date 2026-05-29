Александр Шуваев: «По объемам экспорта сельхозпродукции Белгородская область в тройке лидеров среди регионов ЦФО»

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. В ходе рабочего совещания стороны обсудили развитие агропромышленного комплекса региона, а также меры поддержки сельхозпредприятий, которые работают в приграничных территориях.

В своем докладе главе Минсельхоза России о ходе посевной кампании Александр Шуваев отметил, что полевые работы в Белгородской области ведутся в соответствии с утвержденным графиком. В этом году, как и в 2025-м, в регионе планируют засеять 1,3 млн га. Чиновник также подчеркнул, что несмотря на сложную оперативную обстановку, на Белгородчине фиксируется устойчивый рост по всем ключевым сельскохозяйственным культурам.

- Одна из наших задач – нарастить долю отечественных семян, особенно подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы. Сейчас уровень самообеспеченности – более 66%, – заявил врио главы региона Александр Шуваев.

Что касается объемов экспорта сельхозпродукции, согласно докладу Шуваева, Белгородская область занимает третье место среди регионов Центрального федерального округа. Во время рабочей встречи также рассмотрели план мероприятий по расширению ассортимента экспортируемой продукции и географии поставок.

Помимо этого Александр Шуваев и Оксана Лут отдельно обсудили реализацию программы «Комплексного развития сельских территорий». В 2026 году на эти цели в регионе направили порядка 700 миллионов рублей. В общей сложности за последние шесть лет на поддержку инфраструктуры сельских территорий в области было направлено около 2,5 млрд рублей.

Еще одним вопросом совещания стала подготовка кадров для отрасли АПК. Александр Шуваев рассказал министру о том, что в Белгородской области на базе школ созданы и успешно функционируют уже 16 агротехнологических классов.

По итогам встречи с главой Минсельхоза врио губернатора подчеркнул, что сфера АПК Белгородской области работает стабильно, а ключевые показатели сохраняются на достигнутом уровне.

- Поддержка федерального центра у нас есть и будет продолжена. Задача, которую ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин, – обеспечить продовольственную безопасность страны – успешно выполняется, – подчеркнул Александр Шуваев.