На ВолгаКалии стартовал конкурс профессионального мастерства – 2026

Фото: Ирина СИМОНОВА

В церемонии приняли участие генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, директор по персоналу Иван Коляда, директор по производственной безопасности Павел Могилёв и заместитель председателя профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Анна Юрьева.

«Конкурс профессионального мастерства — это не только возможность проявить свои навыки, но и отличный стимул для личного и профессионального роста. Уверен, что каждый из вас покажет высокий уровень подготовки и внесёт свой вклад в общее дело», - поприветствовал участников генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Директор по производственной безопасности Павел Могилёв провел «Минуту производственной безопасности» и напомнил собравшимся, что безопасность — это основа основ работы на предприятии.

В этом году конкурс приобрёл ещё больший масштаб. Количество номинаций увеличилось до двадцати. За звание лучших в своих профессиях поборются работники сильвинитовой обогатительной фабрики, рудника, железнодорожного цеха и цеха готовой продукции.

В финале церемонии всем конкурсантам вручили памятные подарки. Впереди участников ждут сложные испытания, а победителей — возможность представить комбинат на корпоративном уровне.