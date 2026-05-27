Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2026 6:30

На сильвинитовой обогатительной фабрике ЕвроХим-ВолгаКалия переработано 19 000 тонн руды

Коллектив сильвинитовой обогатительной фабрики достиг значимого производственного рубежа: переработано 19 000 тонн сильвинитовой руды за сутки
Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Этот весомый результат стал возможен благодаря высокому профессионализму сотрудников, слаженной командной работе и эффективному внедрению современных технологий обогащения.

«Достижение объёма в 19 000 тонн — это закономерный результат ответственного подхода к делу и сплочённости всего нашего коллектива! Новое достижение подтверждает верность выбранной стратегии развития и мотивирует нас на покорение новых высот», — подчеркнул генеральный директор ЕвроХим-ВолгКалия Сергей Ширяев.

Сегодняшние успехи — это продолжение славных трудовых традиций предприятия. Производственный рекорд коллектив фабрики посвятил годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для производственников эта дата — ориентир, мотивирующий на новые свершения.