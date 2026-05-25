Виноваты яйца: цены в Волгоградской области выросли сильнее, чем в стране

Специалисты Банка России рассказали об инфляции в Волгоградской области в апреле. Цены за месяц в регионе выросли сильнее, чем в стране в целом. Самый заметный рост – на яйца, которых стали производить в Волгоградской области меньше, и на сахар. Если смотреть рост цен за год, сильнее всего подорожали услуги и топливо.

ОВОЩИ ДЕШЕВЕЮТ

Яйца подорожали на 3,54%, сахар – на 4,99%. Это рекордсмены среди продовольственных товаров. При этом специалисты Центробанка говорят, что сахар весной дорожает традиционно в связи с тем, что его запасы подходят к концу. Они снизятся теперь уже после сбора урожая.

Причина подорожания яиц другая, прежде все, рост затрат на корма, ветпрепараты, оборудование и логистику. Также в регионе сократилось производство куриных яиц, поэтому производитель уже не отдает их за бесценок. Но если сравнивать с прошлым годом, этот продукт все равно дешевле, чем весной 2025-го.

А вот цены на овощи, напротив радуют. Световой день увеличивается, производители тратят меньше электроэнергии, снижают издержки. Кроме этого, в России растет производство тепличной продукции, и она дешевеет из-за обилия на полках. За месяц цены овощи упали на 1,24%, за год – на 11,13%.

Рост цен на чай, кофе, какао замедлился. В этом месяце произошло снижение цены на 0,20%, по сравнению с прошлым годом эта группа товаров подорожала на 6%. Цены в общепите тоже перестали бешено расти. За год они стали выше более чем на 14%, но в апреле замедлились.

ВОЛГОГРАДЦЫ СКУПАЮТ САДОВЫЕ ТРИММЕРЫ

Среди непродовольственных товаров в апреле в Волгоградской области сильнее всего подорожали инструменты. Как говорят аналитики Банка России, это связано с ростом спроса и цен на садовые триммеры, которые активнее покупают волгоградцы. Продолжают расти цены на топливо – на 0,80% в апреле и 11,10% за год. Более чем на 1% подорожала кожгалантерея и печатаные издания.

И за месяц, и за год снизились цены на компьютеры, технику и электронику.

- Это произошло благодаря укреплению рубля, которое отразилось на ценах импортных товаров. За прошедшие 12 месяцев цены на персональные компьютеры снизились на 3,97%, электротовары и другие бытовые приборы подешевели несколько больше – на 5,81%, - отмечают аналитики. Глядя на курс, можно быть спокойными, эта тенденция сохранится.

УСЛУГИ И ПОЕЗДКИ ОСТАВЯТ БЕЗ ШТАНОВ

Сильнее всего на инфляции сказывается рост цен на услуги, которые дорожают бешеными темпами. Если чек в магазине вырос незначительно, то лечение, оздоровление, образование, проезд, затраты на коммуналку и даже поход в театр простоя разоряют жителей.

Сильнее всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги. За год – почти на 15%. Медицинские – на 13,40%, проезд на транспорте – на 12,66%, ЖКУ и аренда – на 12,23%. Сходить в театр в этом году стоит на 11,66% дороже чем года назад. В Банке России отмечают, что цены на билеты стали выше в условиях ожидаемого турпотока на майские.

А вот зарубежные поездки стали выгоднее, туры можно купить по меньшей цене. За это надо сказать спасибо укреплению рубля.

- Плюс к этому периодическое введение ограничений на работу местного аэропорта охладило спрос на международные перелеты, - заметили аналитики.