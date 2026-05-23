ЕвроХим ВолгаКалий отгрузил четырехмиллионную тонну готового продукта

Фото: Ирина СИМОНОВА

Этот успех стал возможен благодаря профессионализму сотрудников и внедрению передовых технологий.

Производственный рекорд коллектив ВолгаКалия посвящает годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для производственников эта дата — ориентир, мотивирующий на новые свершения. Успехи сегодняшних дней — продолжение традиций самоотверженного труда прошлых поколений: компания развивает производство, создаёт новые рабочие места и способствует социально экономическому росту региона.

«Достижение объема в четыре миллиона тонн — это результат слаженной работы всего коллектива, — отметил генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. — Мы помним уроки истории и чтим подвиг наших дедов и прадедов. Их мужество и стойкость учат нас ответственности перед будущими поколениями».

Столь высокими показателями ЕвроХим ВолгаКалий подтверждает свою роль надёжного градообразующего предприятия и демонстрирует, что трудовые достижения современности — важный вклад в промышленное развитие страны и дань памяти героям Великой Отечественной войны.