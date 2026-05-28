Камиль Ларин снялся в ролике с Карпиным и пригласил всех в Волгоград на футбол

Камиль Ларин сыграл таксиста, не узнавшего Валерия Карпина.

Актер из Волгограда снялся в шуточном промо-ролике сборной России по футболу, где сыграл таксиста, не узнавшего в пассажире главного тренера Валерия Карпина. По сюжету Ларин везет Карпина в аэропорт, и в пути между таксистом и пассажиром завязывается смешная беседа.

— Наша сборная играет непонятно с кем. Буркина и Фасо, Тринидад и Тобаго… Прям какой-то квартет получается, - говорит таксист, он же актер Камиль Ларин.

В конце поездки Валерий Карпин подарил Камилю Ларину билеты на матч. Наш земляк сказал, что с удовольствием слетает в Волгоград на игру со сборной Буркина-Фасо. Правда, за рамками проморолика Камиль признался, что в это время будет на гастролях, и заехать в Волгоград не сможет. Но всем, кто может себе позволить посетить матч сборной 5 июня, посоветовал даже не раздумывать.

- Я очень надеюсь, что мои знакомые и друзья посетят матч и будут мне рассказывать, как это было атмосферно там, – говорит Камиль. - С погодой там всегда прекрасно. Все, кто приедет туда впервые, должны посетить эти места.

Камиль посоветовал туристам посмотреть Мамаев курган, Волжскую ГЭС, набережную, и центральную площадь. Правда, актер еще не знает, что площадь Павших борцов закрыли на реконструкцию и вскопали до самого основания. Но архитектуру ближайших зданий туристы точно смогут посмотреть.

Напомним, 5 июня 2026 года сборная России по футболу проведет в Волгограде товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо. Билеты на игру в продаже. Перед матчем на площади у «Волгоград Арены» развлекать болельщиков будут участники группы «Корни». Также у зрителей матча будет возможность взять автографы у легенд российского футбола, взять у них мастер-класс. Продолжится фестиваль болельщиков в чаше стадиона.