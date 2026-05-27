«Мы уходим, но очень хотели остаться»: капитан «Ротора» Макаров покинул клуб

Сергей Макаров - один из сильнейших игроков "Ротора". Фото: СК "Ротор".

Сердца болельщиков «Ротора» сегодня оказались разбиты: клуб покинул один из любимейших игроков волгоградской команды, ее капитан Сергей Макаров. Сильный и стабильный игрок, который в минувшем сезоне провел все 34 матча, лишь дважды был заменен, забил два мяча и сделал три ассиста. Его называют лучшим опорным полузащитником турнира. 27 мая 2026 года стало известно, что Сергей Макаров присоединился к «Челябинску». Как сообщает уральский клуб, с Макаровым подписали контракт на 2 года.

Причин, по которым Макаров ушел из «Ротора», официально не называют.

- Спортивный клуб «Ротор» благодарит Сергея Макарова за совместную работу в прошедшем сезоне, - все, что могли сказать по этому поводу в «Роторе».

Как говорят футбольные инсайдеры, Макаров и ряд других игроков не договорились с руководством клуба по зарплате, ожидая в конце успешного сезона, что с ними подпишут более выгодный контракт. Но это слухи.

- Телефоны обрываются. Я никогда не комментирую решения мужа и решения руководства клуба. Но поливать грязью мужа я не дам. Все что я скажу: Второй раз с опустошенным сердцем мы покидаем этот клуб. Спасибо тренерскому штабу, административному и болельщикам «Ротора». Ротора, вы лучшие! Волгоград, я буду скучать, - попрощалась с городом супруга Сергея Макарова Кристина, которая дважды переезжала с детьми в Волгоград за футбольную карьеру мужа.

Ранее «Ротор» объявил о расставании с Анатолием Макаровым и Денисом Фоминым. Пока контракт продлили только с воспитанником волгоградского футбола Глебом Шильниковым. Сейчас волгоградская команда на каникулах, через 3 недели у футболистов первый сбор, который они проведут в Саранске.