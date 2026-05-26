В Волгограде 30 мая пройдет Зелёный Марафон

Спортивный семейный праздник «Зелёный Марафон» пройдет 30 мая 2026 года в 60 городах России. Ожидается, что на старт одного из самых массовых забегов в стране выйдут более 150 тысяч человек. Волгоград не станет исключением. Горожан субботним утром приглашают на старт у исторического парка «Россия - Моя история» на набережной.

Волгоградцев от 14 лет и старше ждут на дистанции 4,2 км, ее можно пробежать или пройти в ритме скандинавской ходьбы. Детей приглашают пробежать 400 м.

Расписание праздника «Зеленый марафон» в Волгограде 30 мая 2026 года

Выдавать стартовые номера взрослым участникам «Зеленого марафона» и подросткам будут 30 мая с 7.00 до 9.00; детям от 5 до 13 лет – с 7.00 до 10.00. В 9 утра пройдет общая разминка, в 9.05 - торжественное открытие.

В 9.20 – старт массового забега и скандинавской ходьбы на 4,2 км, с 10.35 –детские забеги на 400 м. В 11.30 начнется награждение победителей.

Как принять участие

Для участия в забеге на любой дистанции для любого возраста понадобится медицинская справка в оригинале с указанием вида спорта. Без нее на старт не пустят. Зарегистрироваться. 6+