«Ротор» обыграл «Акрон» в Самаре, но не вышел в РПЛ

"Ротор" в Самаре был сильнее "Акрона".

Со счетом 0:1 завершился матч «Акрон» - «Ротор» в Самаре. «Ротор» победил, но по итогам двух матчей команда остается в Первой Лиге. В «РПЛ» будет играть тольяттинский клуб, который выиграл по сумме двух матчей.

В успех «Ротора» во втором стыковом матче в Самаре мало кто верил. Слишком неуверенно себя показала команда в первом переходном на «Волгоград Арене». Но в чудо всегда хочется верить, и волгоградская команда это чудо показала: в Самаре «Ротор» провел яркий матч, забив два безответных гола, но один из них судья отменил после просмотра VAR. Ошибочно или нет, покажет разбор полетов на комиссии РФС.

Дмитрий Парфенов сегодня явно угадал с составом.

«Почему так не играли в первом матче?» хватаются за голову волгоградские болельщики. На поле была настоящая битва, которую «Ротор» явно выигрывал. Но по результатам двух матчей сильнее «Акрон».

Единственный гол в матче 23 мая 2026 года на стадионе в Самаре забил игрок «Ротора», воспитанник волгоградского футбола Глеб Шильников. Гол проверял судья, по итогам просмотра VAR он решил, что гол был. А забитый мяч Саида Алиева не засчитали. Но Саид признан лучшим игроком матча.

Онлайн-трансляцию матча смотрели более 20 тысяч человек, в Самару уехали 4 полных автобуса болельщиков из Волгограда. «Ротор» поздравляют с победой, и свою задачу в этом сезоне клуб выполнил – вышел в стыки. Возможно, это и к лучшему – в следующем сезоне нас ждут красивые победы. А перед командой теперь поставят задачу выйти в Премьер-Лигу напрямую.