"Когда пролетал мимо, пытался докричаться": натерпевшийся страха волгоградец пожаловался Екатерине Мизулиной на аттракцион в ЦПКиО

Все аттракционы в ЦПКиО безопасны, уверяют в парке.

Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной накануне прилетела необычная жалоба из Волгограда. Житель города попросил ее поднять тему безопасности аттракционов в ЦПКиО. Мужчина рассказал о своем опыте катания на «Большом маятнике» и двойной порции полученного адреналина. Острые ощущения он действительно получил: и от обещанного ощущения свободного падения с высоты семиэтажного дома, и от страха, что он реально упадет на землю, когда отстегнулся один из ремней безопасности.

«Перед запуском меня закрепили плечевыми ремнями с синими защёлками и дополнительным верхним фиксатором. При этом сотрудница просто опустила верхнее крепление и ушла — без характерного щелчка фиксации. Мне это показалось странным, и я сам дожал крепление до конца, пока не услышал щелчок. Только после этого оператор ещё раз формально проверила фиксаторы. Когда аттракцион начал разгоняться и делать полную мёртвую петлю, прямо во время движения у меня расстегнулось одно из основных креплений безопасности - тот самый синий ремень. Я начал кричать, что у меня открылось крепление, но люди вокруг решили, что я шучу или просто пытаюсь устроить шоу. Оператор аттракциона в этот момент сидела в будке управления в телефоне. Когда я пролетал мимо, я пытался докричаться, но реакции не было», рассказал свою историю волгоградец Екатерине Мизулиной.

- Я прошу органы власти города Волгограда проверить эти аттракционы. Мало ли что может произойти – риск для жизни и здоровья людей колоссальный, - сделала заявление правозащитница.

В ответ дирекция ЦПКиО опубликовала видео с главным механиком парка, который подробно рассказал об устройстве системы защиты аттракциона «Большой маятник». По словам представителей Центрального парка, посетителю ничего не угрожало – плечевые ремни нужны для комфорта, а защищает от выпадения из кресла людей прижимная планка.

- Основным устройством фиксации на данном аттракционе является прижимная планка – данное устройство полностью удерживает пассажира в кресле во время катания и было исправно. Прижимные планки закрываются до сеанса и открываются после сеанса обслуживающим персоналом при помощи дистанционного пульта управления. Их открытие во время сеанса технически невозможно. Перед запуском персонал в обязательном порядке проверяет, что прижимные устройства фиксации на пассажирах закреплены должным образом. Более того, аттракцион не запустится в работу, пока на пульте управления не будет гореть индикатор, подтверждающий закрытие прижимных планок на всех пассажирских сидениях, - объяснили принцип работы системы защиты аттракциона.

Перепуганному посетителю публично принесли извинения. А Екатерину Мизулину директор ЦПКиО пригласил в парк, чтобы лично продемонстрировать безопасность эксплуатации всех аттракционов.

Напомним, «Большой маятник» - первый экстремальный аттракцион в ЦПКиО, открывшийся в конце мая 2024 года, два года назад. Перед запуском в нем сначала прокатили мешки с песком, а после его протестировала команда парка – от начальников до операторов. «Большой маятник» на вращающейся платформе поднимает на высоту до 23 человек, после они испытают эффект свободного падения. На экстремальном аттракционе волгоградцы смогут увидеть стадион, Волгу и Мамаев курган, сообщили в администрации ЦПКиО с высоты 17,5 метра.