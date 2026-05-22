Врачи Московского зоопарка помогли львицам и медведю из "Дино" в Волгограде

Врачи помогли дино-жителям. Фото: Московский зоопарк/VK

В волгоградском приюте для животных «Дино» прошла масштабная ветеринарная миссия. Ведущие специалисты Московского зоопарка провели сложнейшие операции двум львицам и бурому медведю, у которых теперь появился шанс на здоровую и спокойную жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на «Московский зоопарк». Местные зоозащитники обратились за помощью, и на их просьбу откликнулась целая команда профессионалов.

Для проведения операций в Волгоград специально приехали хирург Марьяна Токунова и анестезиолог Никита Милов из Московского зоопарка, а также хирург-ортопед Улюмжа Эрдненов из Элисты. Столичные врачи привезли с собой полноценную мобильную операционную. В ее состав вошло современное оборудование для контроля за состоянием животных во время наркоза: пульсоксиметр, монитор для отслеживания сердцебиения, дыхания и насыщения крови кислородом. Также в арсенале медиков были дистанционные инъекторы для безопасного введения препаратов и все необходимые медикаменты. К операциям присоединились и ветеринары приюта «Дино», которые получили бесценный опыт. Все процедуры прошли в штатном режиме, сейчас пациенты хорошо себя чувствуют и восстанавливаются.

Напомним, судьба у двух молодых львиц, ставших пациентками московских врачей, была крайне тяжелой. Их привезли в Волгоград из скандально известного частного зоопарка в Дагестане, условия в котором зоозащитники называли не иначе как концлагерем для животных. Хищники содержались в тесных и грязных клетках, страдали от недоедания и отсутствия ветеринарной помощи. После долгой и сложной операции по спасению и перевозке львицы наконец-то оказались в безопасности в приюте «Дино».

Чтобы обеспечить им комфортную жизнь и избежать проблем со здоровьем в будущем, специалисты приняли решение о стерилизации. Это стандартная гуманная практика для диких животных, содержащихся в неволе. Операция позволяет предотвратить нежелательное потомство, а также снижает риски развития серьезных заболеваний и агрессии. Благодаря профессионализму столичной команды, процедура для обеих хищниц прошла успешно.

А третьим пациентом стал бурый медведь по кличке Мишка. Его история не менее драматична. Еще медвежонком он вышел из леса к людям во Владимирской области. Обратно в дикую природу его не вернули, и он попал в одно из местных охотхозяйств. Медведь привык к человеку и готовой пище, поэтому выжить в лесу самостоятельно он уже не смог бы. Его будущее было туманным и страшным: Мишку могли использовать для притравки охотничьих собак или просто пустить на шкуру.

Волгоградские волонтеры из центра «Дино» узнали о его беде и решили спасти косолапого. Они организовали сбор средств на строительство для него просторного и надежного вольера и добились его перевозки в Волгоградскую область. Однако у Мишки была и серьезная проблема со здоровьем – хронический ринит, из-за которого он постоянно страдал и с трудом дышал. Московские врачи провели ему риноскопию и необходимые манипуляции, которые значительно облегчили его состояние. Теперь у спасенного медведя есть не только безопасный дом, но и возможность дышать полной грудью.

