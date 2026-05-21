Сотрудники ВолгаКалия озеленили производство

Фото: Ирина СИМОНОВА

В акции приняли участие сотни сотрудников всех подразделений. Вместе они озеленили производственную зону, создав настоящие «зелёные лёгкие» предприятия. Акция прошла на всей территории комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

За один день руками коллектива было высажено около 4500 саженцев цветов. Яркие клумбы теперь украшают входные группы, зоны отдыха и административные корпуса, превращая промышленный ландшафт в уютное и живое пространство.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Кроме того, сотрудники разбили зелёные коридоры из деревьев и кустарников — общим числом около 400 единиц растений. Вдоль главных аллей появились молодые насаждения, которые в будущем создадут тень, улучшат микроклимат и станут домом для птиц и насекомых.

Работники также обновили разметку и покрасили дорожные знаки.

Фото: Ирина СИМОНОВА

ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает развивать экологическую и социальную политику, инвестируя не только в технологии и безопасность, но и в красоту и устойчивость окружающей среды. Каждый посаженный куст — шаг к тому, чтобы промышленность и природа существовали в гармонии.

«Субботник – это знак уважения к своему труду, к коллегам, к месту, где мы проводим много времени. Спасибо вам за активную гражданскую позицию, за неравнодушие!» — поблагодарила участников начальник административного управления ЕвроХим-ВолгаКалия Наталья Коробкина.