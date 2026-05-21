Сотрудники ВолгаКалия озеленили производство

В акции приняли участие сотни сотрудников всех подразделений. Вместе они озеленили производственную зону, создав настоящие «зелёные лёгкие» предприятия. Акция прошла на всей территории комбината.
За один день руками коллектива было высажено около 4500 саженцев цветов. Яркие клумбы теперь украшают входные группы, зоны отдыха и административные корпуса, превращая промышленный ландшафт в уютное и живое пространство.
Кроме того, сотрудники разбили зелёные коридоры из деревьев и кустарников — общим числом около 400 единиц растений. Вдоль главных аллей появились молодые насаждения, которые в будущем создадут тень, улучшат микроклимат и станут домом для птиц и насекомых.
Работники также обновили разметку и покрасили дорожные знаки.
ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает развивать экологическую и социальную политику, инвестируя не только в технологии и безопасность, но и в красоту и устойчивость окружающей среды. Каждый посаженный куст — шаг к тому, чтобы промышленность и природа существовали в гармонии.
«Субботник – это знак уважения к своему труду, к коллегам, к месту, где мы проводим много времени. Спасибо вам за активную гражданскую позицию, за неравнодушие!» — поблагодарила участников начальник административного управления ЕвроХим-ВолгаКалия Наталья Коробкина.