ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Фото предоставлено: ООО «Арконт ЯЛР»

Первая модель — технологичный среднеразмерный внедорожник сегмента D ESTEO MX.

ESTEO MX оснащается двухлитровым турбомотором (197 л.с.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Дорожный просвет — 210 мм.

Старт продаж запланирован на лето 2026 года. Предзаказ откроется на официальном сайте бренда.

Новый российский бренд ESTEO представляет свою первую модель – среднеразмерный премиальный внедорожник MX. Новинка сочетает выразительный дизайн, передовые инженерные решения и продуманную эргономику, предлагая современный взгляд на повседневную мобильность. MX является олицетворением философии бренда ESTEO «искусство жить» - она заключается в способности с помощью высокой эстетики и передовых технологий превращать рутинные поездки в приятный ритуал и захватывающий опыт.

Эстетика дизайна

Дизайн ESTEO MX построен на принципах лаконичности и гармонии. В основе пропорций модели лежит принцип золотого сечения, который придает внедорожнику визуальную целостность. Плавные, перетекающие линии кузова создают эффект движения даже в состоянии покоя, а стремительный силуэт подчеркивает динамику автомобиля.

Техническая архитектура

Габариты внедорожника составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Пропорции автомобиля и мягкие линии кузова призваны визуально облегчить конструкцию, маскируя массивность, характерную для классических внедорожников.

ESTEO MX оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Новинка идеально спроектирована с учетом сложных российских климатических условий: полный зимний пакет – обогрев руля, 4ех сидений, наружных зеркал заднего вида, обогрев лобового и заднего стекол, установка температуры в салоне (с возможностью дистанционного запуска с помощью мобильного приложения), обогрев форсунок стеклоомывателя, а также доступен дистанционный запуск ДВС. Бачок омывателя увеличен до 7 литров, задняя камера оборудована заводским омывателем, а дорожный просвет составляет 210 мм.

Техническая архитектура подвески включает алюминиевые рычаги, гидронаполненные сайлентблоки, многорычажную заднюю подвеску и специальные настройки. Все эти решения позволили достичь баланса между точностью реакций, характерной для динамичных седанов, и высокой плавностью хода, необходимой семейному внедорожнику.

Технологический акцент сделан на световом оснащении автомобиля. Диодная оптика включает 472 LED-элемента. Система поддерживает эффектные настраиваемые режимы приветствия, при этом головная оптика в MX трехуровневая, что обеспечивает бескомпромиссную видимость в темное время суток. Интерьер дополнен многорежимной контурной подсветкой на 256 оттенков.

Для модели предлагаются легкосплавные диски R19 или R20 в зависимости от комплектации. При этом в ESTEO MX каждое дизайнерское решение носит функциональное применение. Конструкция дверей, которые полностью закрывают дверные проемы, гарантирует чистоту порогов и защищает одежду пассажиров от загрязнений. Защитные накладки на колесные арки выполнены из износостойкого черного пластика, устойчивого к царапинам.

Комфортный салон и технологичная инфраструктура

Салон ESTEO MX спроектирован в рамках концепции «технологичного комфорта». Архитектура передней панели включает три независимых экрана. Цифровая приборная панель (10,25 дюйма) с классическими «колодцами» отображения скорости и оборотов двигателя сделана специально по запросу автолюбителей. В центральной части установлен основной монитор управления диагональю 15,6 дюйма, а для пассажира предусмотрен отдельный персональный дисплей на 12,3 дюйма с отдельным Bluetooth каналом.

Разработчики сознательно отказались от полного перехода на сенсорное управление и интегрировали в переднюю панель 6+1 традиционных клавиш управления климатической установкой и аварийным сигналом.

Технологическое оснащение дополняют беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с функцией напоминания о забытом смартфоне и встроенным охлаждением, вентилируемый бокс в центральном подлокотнике и панорамное остекление площадью почти 1 кв. м (1,108 × 0,84 м) с электрическими люком и шторкой, управляемыми посредством кнопок или голосовыми командами.

Функциональное пространство

Внедорожник демонстрирует высокие показатели полезного объема и удобства транспортировки грузов. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажного отделения достигает 1,5 куб. м, а в стандартной конфигурации площадка имеет выверенную геометрию со сторонами метр на метр, что упрощает размещение крупногабаритных предметов. Кроме того, установленные на крыше рейлинги рассчитаны на нагрузку до 150 кг, что существенно расширяет экспедиционные возможности автомобиля.

Топ-версия ESTEO MX: премиальное оснащение и акустический комфорт

В топ-версии премиальный статус интерьера ESTEO MX подчеркивает отделка кожей Nappa и анатомическая форма кресел с наполнителем повышенной упругости. Эргономика первого ряда выполнена по стандартам бизнес-класса: водительское сиденье дополнено регулируемой электрической выдвижной подколенной опорой, а пассажирское выдвижной оттоманкой. Высокий уровень комфорта поддерживают функции обогрева и вентиляции обоих рядов, дополненные системой массажа в передних креслах, а также двухзонной климатической установкой с ионизацией воздуха, функцией фильтрации мелкодисперсных частиц и ароматизацией салона.

Двойное остекление передних боковых окон ESTEO MX обеспечивает высокий уровень изоляции, создавая оптимальную среду для работы аудиосистемы BOYA Sound. При мощности 1080 Вт она включает 21 динамик, включая фронтальный высокочастотный распределитель звука и динамик в подголовнике водителя. Система поддерживает независимое подключение нескольких устройств по Bluetooth и приватный режим прослушивания. Цифровую экосистему дополняет голосовой ассистент на базе ИИ: он не только управляет функциями автомобиля, но и локализует источник звука, точно определяя, от какого пассажира поступила команда.

Старт продаж в России

Производство полного цикла MX будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах. Выход среднеразмерного премиального внедорожника ESTEO MX на российский рынок запланирован на лето 2026 года.

В скором времени бренд откроет прием предзаказов на официальном сайте.

