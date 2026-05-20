ЕвроХим-ВолгаКалий стал хедлайнером экономической конференции

Мероприятие стало частью программы Московского академического экономического форума.

ВолгаКалий выступил активным участником мероприятия, представив экспертные наработки и практический опыт в сфере технологического развития. Особое значение имело выступление Анастасии Ивановой — лаборанта химического анализа пятого разряда ЕвроХим-ВолгаКалия. Её доклад продемонстрировал, как внедрение современных технологий на производстве способствует не только повышению эффективности бизнеса, но и решению социально-экономических задач малых городов.

Анастасия рассказала про успешный опыт предприятия в практике наставничества на производстве, поделилась стратегиями индивидуального развития и мотивации молодых специалистов.

«Для молодого специалиста особенно ценно осознавать, что предприятие, на котором он трудится, ведет диалог с местными сообществами и предлагает свои решения на региональном уровне!» — поделилась Анастасия Иванова.

Участие сотрудников ВолгаКалия в конференции подчёркивает приверженность предприятия принципам социально ответственного бизнеса и её заинтересованность в развитии территорий присутствия.

В ходе конференции участники рассмотрели важнейшие вопросы развития малых городов, среди которых: модернизацию городской инфраструктуры с учётом опыта промышленных предприятий, привлечение инвестиций в регионы, поддержку предпринимательской инициативы, внедрение технологических инноваций для повышения качества жизни.

Представители ВолгаКалия поделились конкретными примерами внедрения передовых технологий в производственный процесс, которые могут быть применены для решения задач городского развития.

Участие в форуме позволило ЕвроХим-ВолгаКалию укрепить диалог между бизнесом, властью и научным сообществом, обменяться опытом с ведущими экспертами в области экономического развития, обозначить ключевые направления сотрудничества с органами местного самоуправления.

ЕвроХим-ВолгаКалий видит свою миссию не только в производстве высококачественной продукции, но и в содействии устойчивому развитию регионов. Участие в подобных мероприятиях — важный шаг на пути к созданию комфортной среды для жизни и работы.