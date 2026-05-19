В одном районе Волгограда ожидаются массовые отключения света 20 мая

В среду, 20 мая 2026 года, в Волгограде пройдут довольно массовые отключения света. Перебои с электричеством затронут десятки улиц в Тракторозаводском районе города. С утра и до самого вечера энергетики проведут профилактические работы, чтобы в дальнейшем исключить аварийные ситуации. Горожан просят заранее подготовиться к неудобствам и подзарядить гаджеты.

Тракторозаводский район, отключения света с 09:00 до 16:00:

ул. Дундича 31-81, 45а, 45б, 162-224, 190а

ул. Березовая 26, 14-24, 16-26, 15-25, 28-40, 31-39

ул. Сборочная 2-52

ул. Талалихина 1-47, 1б, 2-32

ул. Костычева 162-204, 163-204, 193а, 139-157, 140-158, 209, 211

ул. Александрова 195, 142-206, 188а, 196а, 97-159, 157а, 163-219, 210-250

ул. Левитана 143-205, 205а, 172-234, 234а, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, 322

ул. Чекистов 223-233, 64-134, 120а, 171-223

ул. Платиновая 7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29

ул. Североосетинская 1, 3, 4, 6, 8

ул. Алюминиевая 21, 36, 40, 35, 45, 63

ул. Валуйская 93-101, 99а, 65-83, 111

пер. Алюминиевский 13

пер. Берилловый 1, 4

ул. Кабардино-Балкарская 4

ул. Никелевая 53

пер. Медный 18

ул. Медная 63

ул. Стальная 34

ул. Берилловая 4а

ул. Титановая 25, 5, 11а, 52

ул. Нефритовая 8, 10, 35

пер. Стальной 59

пер. Платиновый 13, 15

ул. Золотая 13, 15, 36

ул. Кобальтовая 9.