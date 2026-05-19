Бочаров: строительство ПЭТ/КТ центра в Волгограде завершат до конца 2028 года

В волгоградском онкодиспансере началось строительство ПЭТ/КТ центра. Сегодня, 19 мая, там залили первую партию бетона в основание фундамента. Губернатор Андрей Бочаров вместе с замами проинспектировал, как идет стройка отделения радионуклидной терапии и диагностики. Новый корпус будет готов до конца 2028 года и даст системное развитие онкологической службе региона.

- Начато строительство серьезного современного медицинского комплекса, что очень важно - государственного, отвечающего стандартам безопасности. ПЭТ/КТ центр с производством радиофармпрепаратов, с возможностями радиотерапевтического лечения - абсолютно новый элемент здравоохранения, который будет качественно влиять на оказание медпомощи, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Объект мы построим в срок - в течение трех лет. Средства для этого предусмотрены. Контроль будет осуществляться в постоянном режиме.

Новый корпус волгоградского онкоцентра займет площадь 6,4 тысячи квадратных метров. Внутри будут циклотронно-радиохимический комплекс, отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения. Плюс административный блок, КПП, своя котельная, дизель-генераторная установка и трансформаторная подстанция, две насосные станции, тепловая камера и даже локальные очистные сооружения.

Уже сейчас в волгоградском онкоцентре самая мощная в ЮФО диагностическая база. В 2023 году в онкодиспансере появился свой радиологический корпус с лучевыми ускорителями. Волгоградцам больше не нужно ехать за лечением в другие регионы. После строительства отделения радионуклидной терапии и диагностики возможностей будет еще больше. Развивают направление по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

