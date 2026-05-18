Пять районов Волгограда останутся без света 19 мая

В Волгограде во вторник, 19 мая 2026 года, ожидается массовое отключение электроэнергии сразу в пяти районах. Энергетики планируют провести работы в Ворошиловском, Центральном, Дзержинском, Красноармейском и Кировском районах города. Света не будет с утра и до самого вечера, поэтому горожанам рекомендуют заранее подготовиться к неудобствам и зарядить гаджеты.
Ворошиловский район, отключения света с 13.30 до 15.00:
улица Академическая: 2-6, 18, 20
улица Запрудная: 3, 5, 7а, 7б, 11, 15, 15а, 2
улица Институтская: 1, 3, 2, 4, 4а
улица Новостроек: 3-7, 9, 8
улица Окружная: 1, 3
улица Калмыцкая: 1, 5, 11, 2-8
улица Песчаная: 15
улица Центральная: 3Б
улица Производственная: 3
Центральный район, отключения света:
с 13.00 до 17.00:
улица Коммунальная: 18
улица 7-й Гвардейской Дивизии: 12а, 16
с 09.00 до 17.00:
улица Чапаева: 8
Красноармейский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Караванная: 17-33, 16-54, 37, 41, 43, 39, 56-86
улица Перископская: 13а, 16-24
переулок Штурманский: 3
улица Светлоярская: 39-89, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70
улица Панферова: 9-33, 9 ООО
улица Глубинная: 49-91, 50-90
улица Мачтозаводская: 50-92
улица Компасная: 75-85, 76-86, 78
улица Штурманская: 77-85, 84-86, 47-75, 76-82
улица Лениногорская: 47-87, 48-84
улица Староладожская: 51-87, 48-84, 84а
улица Шадринская: 13-21, 22-28, 1-3, 2-6
улица Палласовская: 3, 23
Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:
улица Пионерская: 2-8, 1-3
улица Чапаева: 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 56, 60-66
переулок Костромской: 4, 6, 6а, 8-12, 18, 7, 9, 10, 13
улица Унжинская: 2-14, 14а, 20-28, 5, 9-16, 19-33
переулок Квартальный: 1-9, 4-8, 12
улица Смольная: 2-20, 1-21, 21а, 23
Кировский район, отключения света с 09.00 до 16.00:
улица Кирова: 98б
улица Колосовая: 12, 10.