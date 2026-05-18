Пять районов Волгограда останутся без света 19 мая

В Волгограде во вторник, 19 мая 2026 года, ожидается массовое отключение электроэнергии сразу в пяти районах. Энергетики планируют провести работы в Ворошиловском, Центральном, Дзержинском, Красноармейском и Кировском районах города. Света не будет с утра и до самого вечера, поэтому горожанам рекомендуют заранее подготовиться к неудобствам и зарядить гаджеты.

Ворошиловский район, отключения света с 13.30 до 15.00:

улица Академическая: 2-6, 18, 20

улица Запрудная: 3, 5, 7а, 7б, 11, 15, 15а, 2

улица Институтская: 1, 3, 2, 4, 4а

улица Новостроек: 3-7, 9, 8

улица Окружная: 1, 3

улица Калмыцкая: 1, 5, 11, 2-8

улица Песчаная: 15

улица Центральная: 3Б

улица Производственная: 3

Центральный район, отключения света:

с 13.00 до 17.00:

улица Коммунальная: 18

улица 7-й Гвардейской Дивизии: 12а, 16

с 09.00 до 17.00:

улица Чапаева: 8

Красноармейский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Караванная: 17-33, 16-54, 37, 41, 43, 39, 56-86

улица Перископская: 13а, 16-24

переулок Штурманский: 3

улица Светлоярская: 39-89, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70

улица Панферова: 9-33, 9 ООО

улица Глубинная: 49-91, 50-90

улица Мачтозаводская: 50-92

улица Компасная: 75-85, 76-86, 78

улица Штурманская: 77-85, 84-86, 47-75, 76-82

улица Лениногорская: 47-87, 48-84

улица Староладожская: 51-87, 48-84, 84а

улица Шадринская: 13-21, 22-28, 1-3, 2-6

улица Палласовская: 3, 23

Дзержинский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

улица Пионерская: 2-8, 1-3

улица Чапаева: 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 56, 60-66

переулок Костромской: 4, 6, 6а, 8-12, 18, 7, 9, 10, 13

улица Унжинская: 2-14, 14а, 20-28, 5, 9-16, 19-33

переулок Квартальный: 1-9, 4-8, 12

улица Смольная: 2-20, 1-21, 21а, 23

Кировский район, отключения света с 09.00 до 16.00:

улица Кирова: 98б

улица Колосовая: 12, 10.