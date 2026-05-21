В четырех районах Волгограда массово отключат свет 22 мая

В пятницу, 22 мая 2026 года, сразу в четырех районах Волгограда ожидаются довольно массовые отключения электричества. Света не будет в Краснооктябрьском, Красноармейском, Кировском и Ворошиловском. Горожан просят с пониманием отнестись к отключениям и заранее подзарядить гаджеты.
Краснооктябрьский район, отключения света с 09:00 до 17:00:
ул. Форш Ольги 3, 5
ул. Кузнецова 43, 31, 33, 35, 37, 39, 41
ул. Инициативная 6, 8, 2, 4, 1, 5, 7
ул. Таращанцев 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16
Красноармейский район, отключения света с 09:00 до 16:00:
ул. Лазоревая 143-165, 153, 161, 157, 151
ул. Луговая 95-123, 116-130, 161
ул. Минская 150-152, 176-178
ул. Союзная 1-19, 2-16а
ул. Куйбышева 3-19, 8, 3-9, 4-10
пер. Пригородный 3-5, 4-6
ул. Пригородный тупик 3
Кировский район, отключения света с 09:00 до 16:00:
пер. Добролюбова 1-5, 2-6
ул. Терновая 6-52
пер. Никитина-1 1-5, 2-8
ул. Шлюзовая 1-7, 2-8
ул. Гастело 3-15, 2-6
ул. Серафимовича 1-7, 2-8
ул. Радищева 1-7, 2-8
пер. Сухореченский 1-5, 2-8
пер. Дубовский 1-3, 2-4
Ворошиловский район, отключения света с 09:00 до 12:00:
ул. Ейская 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д
ул. Нефтегорская 1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а
ул. Палладина 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13
ул. Темрюкская 1
ул. Морфлотская 46.