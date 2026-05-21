В четырех районах Волгограда массово отключат свет 22 мая

В пятницу, 22 мая 2026 года, сразу в четырех районах Волгограда ожидаются довольно массовые отключения электричества. Света не будет в Краснооктябрьском, Красноармейском, Кировском и Ворошиловском. Горожан просят с пониманием отнестись к отключениям и заранее подзарядить гаджеты.

Краснооктябрьский район, отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Форш Ольги 3, 5

ул. Кузнецова 43, 31, 33, 35, 37, 39, 41

ул. Инициативная 6, 8, 2, 4, 1, 5, 7

ул. Таращанцев 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16

Красноармейский район, отключения света с 09:00 до 16:00:

ул. Лазоревая 143-165, 153, 161, 157, 151

ул. Луговая 95-123, 116-130, 161

ул. Минская 150-152, 176-178

ул. Союзная 1-19, 2-16а

ул. Куйбышева 3-19, 8, 3-9, 4-10

пер. Пригородный 3-5, 4-6

ул. Пригородный тупик 3

Кировский район, отключения света с 09:00 до 16:00:

пер. Добролюбова 1-5, 2-6

ул. Терновая 6-52

пер. Никитина-1 1-5, 2-8

ул. Шлюзовая 1-7, 2-8

ул. Гастело 3-15, 2-6

ул. Серафимовича 1-7, 2-8

ул. Радищева 1-7, 2-8

пер. Сухореченский 1-5, 2-8

пер. Дубовский 1-3, 2-4

Ворошиловский район, отключения света с 09:00 до 12:00:

ул. Ейская 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д

ул. Нефтегорская 1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а

ул. Палладина 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13

ул. Темрюкская 1

ул. Морфлотская 46.