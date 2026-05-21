Несутся прямо в лоб: для водителей стало неожиданностью одностороннее движение под мостом на Володарского в Волгограде

С 21 мая улица Володарского стала односторонней. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

21 мая волгоградцы, выезжающие с улиц Голубинской и Балонина, уперлись в кирпич перед путепроводом на Володарского. Повернуть под мост на Коммунистическую и Глубокоовражную больше нельзя. На дороге появились знаки одностороннего движения, что стало сюрпризом для водителей. Точной даты изменения схемы движения на этой участке людям не назвали.

Ранее мэрия анонсировала изменения с 15 мая, но потом передумала, сделав односторонними только улицы Пархоменко и Новороссийскую. И вот сегодня оказалось, что Володарского теперь тоже односторонняя: от Коммунистической до Кубанской. Поток едет со стороны каланчи в направлении стадиона «Динамо».

В Волгограде ввели одностороннее на Володарского, но змечают знаки не все

Новую схему решили внедрять поэтапно. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пока водители не смотрят на знаки или не хотят принимать их: под мост ныряют смельчаки и с Балонина, и с Голубинской, объезжая ограждение, которое городские власти соорудили на дороге для безопасности.

Но заметили это не все водители: едут в лоб. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Едут «против шерсти», летят в лоб на всех трех улицах, которые мэрия решила сделать односторонними. На Пархоменко вчера даже поставили наряд ДПС – вручную разворачивать тех, кто едет по старинке и создает кучу проблем другим участникам движения и аварийную ситуацию. А пока волгоградцы не понимают, зачем вообще все это было нужно. Пробки стали только больше.

- Сегодня запретили поворот под мост на Коммунистическую, и Кубанская встала. Вместо трех минут ехали двадцать, опоздали с сыном на секцию и на работу, - комментируют новые дорожные реалии в центре города водители. Гораздо плотнее стало движение на Пархоменко, Комсомольском путепроводе, улице Комсомольской, на Кубанской.

Разрешено движение только по направлению от каланчи в сторону стадиона "Динамо". Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы просят мэрию уточнить, какие улицы городским властям удалось разгрузить благодаря такому решению.