Общество21 мая 2026 9:00

«Живешь в центре - не ной»: владелец бара в Волгограде советует переехать в спальный район тем, кому мешают посетители заведений

Екатерина СИМОХИНА
Ночью тихие улочки центра города становятся слишком шумными, что вызывает массу конфликтов.

Владелец крафтового бара в Волгограде Вячеслав Кузьменко высказался на острую тему, которую обсуждают в десятках домовых чатах города, особенно жители, которым посчастливилось жить на ресторанных улицах или рядом с ночными барами. Инфоповодом стала новость о трех барах в центре Петербурга, которые закрыли из-за постоянных жалоб одного жильца. Кузьменко крайне несогласен с такими решениями суда и Роспотребнадзора и предлагает освободить ночные заведения в туристических центрах городов от необходимости соблюдать тишину, пока мы не распугали окончательно всех туристов.

- Оказывается, центровые кроты - это не только бич Волгограда, но и алкостолицы России. Систематические кляузы на бары писал местный житель, который, живя в самом алкоаде, оказывается, хотел покоя. При этом, закрытие трех баров от ночного шума его ну никак не избавит, там как ходили толпы, так и будут ходить. Вывод один, хочешь покоя - переезжай в спальный район, живешь в центре - не ной, - высказался предприниматель в своем телеграм-канале.

Жители центра города его вряд ли поддержат, потому что всем хочется отдыха и покоя по ночам. Многие покупали квартиру в центре еще до того, как у них под окном открыли бар, рюмочную или ночной клуб. И если на громкую музыку повлиять легко, то общаться у входа в заведение посетителям не запретишь. Хотя в ночной тише даже обычный разговор 30-40 человек под окном будет восприниматься как ужасный шум. Так, жильцы многоэтажек на улице Пархоменко лишились сна после открытия популярного бара, работающего в пятницу и субботу до 3 часов ночи.

- Его посетители, наверное, не вмещаются в помещение, поэтому все человек 50 стоят ночами у бара, общаются, смеются. Хотелось бы пока спать с открытыми окнами, а не с кондером, - возмущаются жильцы ЖХ «Машковъ», вынужденные круглый год нахлухо закрывать окна из-за пьяных компаний на улице.

Советы переехать в спальный район или частный дом они, конечно, слышали. Причем, их получают все, кто пытается жаловаться в принципе на какой-то шум. В любом районе будут неадекватные соседи, шумная детская площадка, лающие собаки, катающие под окнами «Приоры» с громким выхлопом или усилителем автозвука.

- С чего вы все взяли, что частный дом - это тишина? Я живу в частном доме, и здесь также присутствуют: сосед-любитель косить траву в 5 утра, петухи, поющие в 4 утра, лающие собаки, веселые соседи с орущей музыкой разных жанров, соседка, которая любит жечь полусырую траву, отчего вонь стоит невыносимая. Это я не только про своих соседей написала, а это повсеместно. Так что не надо ерунду про частные дома писать. Раздражающие факторы есть и будут везде, где присутствует большое скопление людей, - рассуждает еще одна участница спора в домовом чате жителей Центрального района.

Скорее всего, в этом споре большинство будут отстаивать свое право на здоровый ночной сон, и обращения в Роспотребнадзор так и будут поступать от жильцов в большом количестве, а заведения будут вынуждены искать варианты, как работать и при этом не досаждать соседям.

- Самый правильный путь - вывести из-под ограничений по шуму центры ряда туристических городов в определенных границах, иначе этот бред так и будет продолжаться, - сделал смелое предложение владелец ночного бара Вячеслав Кузьменко.