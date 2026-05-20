Журналисту Кошелеву за шантаж главврача на миллион продлили арест в Волгограде

Фигуранту продлили арест. Фото: облсуд.

В Волгограде продолжается расследование громкого дела о вымогательстве, в котором замешаны представители местных СМИ. 20 мая 2026 года Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Виталию Кошелеву, которого обвиняют в шантаже главного врача одной из городских поликлиник, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Скандальная история, в которой фигурируют анонимный телеграм-канал и угрозы на сумму более миллиона рублей, получила новое развитие.

Все началось в марте 2026 года, когда главврач поликлиники столкнулась с настоящей травлей в сети. В анонимном телеграм-канале стали появляться публикации, очерняющие ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также порочащие ее близких. Вскоре администраторы канала, действуя через скрытый аккаунт, вышли на женщину с предложением. Цена молчания составила 1 260 000 рублей. Взамен на эту сумму шантажисты обещали прекратить публикацию компрометирующих материалов. Чтобы доказать серьезность своих намерений и продемонстрировать полный контроль над ситуацией, злоумышленники на время удалили одну из скандальных записей, оказывая психологическое давление на жертву. В случае отказа они угрожали продолжить информационную атаку.

Однако главврач не поддалась на угрозы и обратилась в правоохранительные органы. Силовики сработали оперативно и установили личности предполагаемых вымогателей. Ими оказались двое представителей волгоградской журналистики — Виталий Кошелев и Алексей Серовой.

Задержание подозреваемых состоялось 25 марта при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе допроса Кошелев полностью признал свою вину. Против журналистов возбудили уголовные дела по статьям «Вымогательство в крупном размере» и «Клевета». Уже 27 марта суд избрал им меру пресечения. Судьба обвиняемых сложилась по-разному: Алексея Серового отправили под домашний арест, а Виталия Кошелева — в следственный изолятор до 23 мая.

Когда первоначальный срок ареста подошел к концу, следственные органы обратились в суд с просьбой продлить Кошелеву содержание под стражей. Он останется в СИЗО как минимум до 23 июня 2026 года. Это постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано стороной защиты. Тем временем его предполагаемый подельник Алексей Серовой продолжает находиться под домашним арестом. Следствие продолжается.

