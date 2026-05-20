«Примем меры»: строителям поликлиники в Камышине досталось от губернатора

Андрей Бочаров увидел кирпичные стены в здании, которое должно было быть достроено в прошлом году. Фото: администрация области.

«Почему от вашей работы страдают жители?» С серьезного разговора с подрядчиком, строящим поликлинику в Камышине, начал свой рабочий визит в город губернатор. Уже конец мая 2026-го, но никаких признаков того, что строительство близится к завершению, нет. Как ранее сообщала пресс-служба администрации Волгоградской области, окончание строительства объекта здравоохранения по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» было запланировано на конец 2025 года.

Еще в сентябре облстрой отчитывался о том, что в здании полностью готовы внутренние перегородки, установлено лифтовое оборудование, завершается монтаж инженерных коммуникаций, идут отделочные работы на этажах. На прилегающей территории обустраивается щебневая подушка для будущих парковочных мест. Все то же самое Андрей Бочаров увидел спустя 8 месяцев. Половина этажа, на который он заглянул, в кирпичной кладке, отделочные работы выполнили лишь в нескольких кабинетах, на улице – горы песка, земли и щебня.

- Мы, конечно, ускорим — в этом нет сомнений. Я вас не собираюсь воспитывать. Но все меры в рамках закона мы примем, - пообещал губернатор руководителю подрядной организации. Достаточного количества рабочих на объекте он не увидел. И логично поинтересовался, зачем компания бралась за такой важный проект, если у них даже нет людей.

Напомним, по нацпроекту в Камышине возводят поликлинику на 800 посещений в смену. Подрядчик возвел здание площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь планировали разместить блок неотложной помощи, отделение медицинской профилактики, центр приема температурящих пациентов, блок проведения рентгенологических исследований, терапевтическое отделение, блок узких врачей специалистов и собственная клинико диагностическая лаборатория, дневной стационар на 16 коек. Но пока стройке нет конца и края.