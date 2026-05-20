Drivee возвращает водителям контроль над маршрутами

Фото: Предоставлено пресс-службой Drivee

Сервис заказа такси Drivee запустил для водителей-партнеров функцию ручной настройки геопозиции. Теперь, если GPS или другие навигационные системы работают нестабильно, водитель может открыть карту в приложении, переместить пин на текущее местоположение автомобиля или ввести точный адрес. Это помогает быстрее вернуться к актуальным заказам поблизости и сократить простои на линии.

В условиях нестабильной работы навигационных систем в российских городах водители регулярно сталкиваются с тем, что геосервисы некорректно определяют их местоположение. В результате в ленте приложения могут отображаться заказы, расположенные в другой части города, время подачи рассчитывается с ошибками, а водители теряют время и заработок, пытаясь восстановить сигнал, перезагружая телефон или переключая сети. Функция ручной настройки геопозиции призвана упростить ежедневную рутину водителей на линии, а также помочь им быстрее находить актуальные заказы поблизости и оставаться в более предсказуемых условиях, несмотря на нестабильную работу GPS.

Чтобы решить эту проблему, команда Drivee сфокусировалась на функционале, который помогает водителям здесь и сейчас. Для этого специалисты компании провели встречи и интервью с водителями в регионах России. Основываясь на обратной связи и детальном анализе тысяч поездок, продуктовая команда создала простой практичный инструмент. Теперь водитель может открыть карту прямо из ленты, вручную переместить пин на свое реальное местонахождение или ввести точный адрес. Это помогает быстрее вернуться к актуальным заказам в нужном районе.

Ручная настройка геопозиции повысит не только мобильность города, но и удобство заказа такси для пассажиров. Когда навигация дает сбой, пользователи могут сталкиваться с долгим ожиданием, «прыгающим» временем подачи машины или отменами поездок, потому что система могла ошибочно показывать водителя на другом конце района. Теперь, когда партнеры Drivee могут вручную указывать свое реальное местоположение, пассажиры получают отклики от водителей, которые действительно находятся поблизости. Это значит, что поиск автомобиля может стать быстрее, а время прибытия - точнее, чтобы поездки стали более комфортными и предсказуемыми.

- В последнее время мы стали получать больше обращений от водителей о некорректном определении геопозиции в разных городах. Из-за этого водитель мог принять заказ, который фактически находился в другом конце города, - комментирует генеральный директор Drivee Егор Сметанин. - Наша цель - сделать поездки предсказуемыми для пользователей, в том числе когда сигнал GPS нестабилен. Ручная настройка геопозиции помогает избежать таких «телепортаций» и оставаться на линии без лишних простоев.

Функцию успешно протестировали в Самаре, Тольятти и Волгограде. Тест показал положительный измеримый эффект для водителей и пассажиров. Согласно аналитике сервиса, по итогам использования нового функционала от 70 до 85% водителей, получивших доступ к обновлению, активно применяли ручную настройку геопозиции (в среднем 4 - 5 раз в день). У водителей, которые использовали новый инструмент, количество принятых предложений выросло в среднем на 6%, а количество успешно завершенных поездок - на 5%.

Сейчас ручная настройка геопозиции доступна водителям в последней версии мобильного приложения в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Волгограде, Тольятти и Петропавловске-Камчатском. Для Drivee этот запуск стал примером того, как обратная связь от пользователей помогает создавать продуктовые решения, которые делают поездки в городе более предсказуемыми.

Drivee - российский сервис для заказа такси, работающий более чем в 100 городах России. Платформа построена на модели прямого взаимодействия пассажиров и водителей, где первые сами предлагают цену за поездку, а исполнители могут согласиться с ней или предложить свою стоимость. Пассажир видит всех откликнувшихся водителей, их рейтинг и автомобили, выбирая наиболее подходящего. Это исключает влияние скрытых алгоритмов на стоимость поездки.

Drivee предлагает водителям прозрачные условия: отсутствие штрафов за отказ от заказов, маршрут до принятия заказа без доплат за его просмотр, рейтинг, основанный на отзывах реальных пользователей, бонусы за активность, а также сравнительно невысокую комиссию и отсутствие скрытых платежей.

Сервис объединяет городские и междугородние поездки, а также услуги курьерской доставки.

Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee - сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Реклама. ООО «ИН14». ИНН 1435308804. erid: 2W5zFHg3JuP