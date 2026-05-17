Под дождиком в музей: волгоградцы окунулись в музейную ночь

Вечер субботы, 16 мая 2026 года, волгоградцы, как и каждый год в эти майские дни, посвятили своему культурному просвещению, и отправились в музеи. Все учреждения в этот вечер были открыты допоздна и показали лучшее, что есть в их фондах, зрителю. Сотни людей изучали искусство и творили сами на мастер-классах и пленэрах, любовались городом с дозорной площадки волгоградской каланчи, слушали лекции и выступления групп. Не разогнал зрителей даже майский ливень: в музеи бежали с зонтиками и по лужам. Наш фотокорреспондент тоже заглянул в музеи и запечатлел, что там происходит.

В Музее Машкова посетители заглянули на интерактивные экспозиции «Юрий Боско. Путь художника» и «Илья Машков», смогли послушать авторские экскурсии и лекции.

В краеведческом музее интерактивные площадки работали во внутреннем дворике под открытым небом. Здесь весь день работала площадка ГаражныйФест. Встречал гостей новый директор музея, бывший заместитель губернатора Владимир Попков. Возле музея в этот день выставили уникальную ретро-технику, в числе которой не только мотоциклы и автомобили, но и пулемет Максим. Школьники участвовали в квестах на иммерсивной выставке «Сталинградский рубеж», в мастер-классах и викторинах.

Впервые в 2026 году к Ночи музеев присоединился музей Виктора Лосева, который 15 мая открылся в здании Царицынской пожарной каланчи. Многие волгоградцы захотели увидеть новое выставочное пространство, забраться на смотровую площадку, откуда открывается красивый панорамный вид на центр города, увидеть Волгоград и его жителей на картинах Виктора Лосева и волгоградских и сталинградских художников. Здесь же проходили мероприятия фестиваля «Вы не видели Лосева?» с лекциями, экскурсиями, мастер-классами и даже дегустациями.

К музейной ночи присоединился музей Виктора Лосева.

С каланчи открывается панорамный вид на город.

В Горьковке в этот вечер посетители слушали стихи и общались с писателями на большом книжном фестивале, покупали книги на гаражной распродаже, обсуждали книжные новинки, а также слушали концерт на зеленой зоне рядом с библиотекой.

